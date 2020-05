Transportistas claman a Gobierno de Veracruz apoyo con insumos

Un llamado de ayuda lanzó la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver) al gobierno del estado para que se les apoye con los insumos que permitan cumplir con las medidas preventivas, pues les representa una importante erogación mientras solo circula el 30 por ciento del parque vehicular.

Víctor Castelán Crivelli, presidente de Astraver, señaló que el sector transporte es esencial en esta época de contingencia que se vive por el COVID-19; sin embargo, es importante contar con medidas higiénicas para evitar contagios a bordo de las unidades.

"Nuestro gremio es de los entes de contagio más vulnerables, hemos puesto todo lo posible por recomendación o por imaginación y sobre todo lo que con nuestras deterioradas economías está a nuestro alcance como: gel, alcohol, pinol, cloro, para buscar mitigar los posibles contagios", expuso el transportista.

Sin embargo, recordó que este sector se ha visto afectado pues se disminuyeron las corridas y rutas, con lo que tan solo de los agremiados a Astraver hoy solo circula un 15 a 20 por ciento de sus autobuses en todo el estado, lo que representa una disminución considerable de su ingreso, pese a lo cual siguen cumpliendo con el pago de nómina, de seguros, impuestos y prestaciones sociales del personal, pago de arrendadoras, créditos por la adquisición reciente de unidades y pago de combustibles, que está 2 pesos más barato, pero de qué sirve si no circulan las unidades, a lo que ahora se suma el costo de sanitizantes, cubrebocas para el personal administrativo, conductores y usuarios lo que elevó su gasto en un 35 por ciento.

Agregó que a este sector siempre se le ha satanizado, pero no se toma en cuenta cuál es su real situación y en cambio hasta autoridades municipales los amenazan con sancionarlos si no cumplen con esas medidas.

"Ayúdenos, no podemos solos, necesitamos de la mano amiga de nuestro gobernador, no queremos formar parte de las estadísticas, queremos ser solución, no problema, estamos a tiempo, tómelo como un grito de auxilio a tiempo, a nosotros se nos está acabando la fuerza para ayudar a prevenir", puntualizó.