Toman Facultad de Ciencias Químicas de la UV en Orizaba; denuncian carencias y exigen renuncia de directivos

"Hay intimidación, prepotencia e ineptitud de parte de los directivos", denuncian estudiantes





Estudiantes de la Carrera de Químico Fármaco Biólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana (UV), en Orizaba, tomaron de manera indefinida las instalaciones del plantel, exigiendo la renuncia de la directora de la Facultad de QFB, Guadalupe Vivar Vera, así como de la administradora Alma Delia Castañeda Rosas y del jefe de carrera de Ingeniería de Alimentos Jaime Jiménez Guzmán.

Así mismo exigen que se acabe la intimidación, prepotencia e ineptitud de parte de los directivos, se dote de equipamientos y reactivos, se dé una explicación oportuna del paradero de los recursos del "Pro Mejoras" y se mejoren las condiciones de los laboratorios e instalaciones, los cuales se encuentran en pésimas y deplorables condiciones.

En punto de las 10 de la mañana de este lunes 2 de septiembre del presente, los estudiantes universitarios con cartulinas en mano protestaron y tomaron las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas ubicada en la Avenida Oriente 6 esquina Sur 53, de la Colonia Rafael Alvarado Fernández, solicitando ser escuchados por el rector de la máxima casa de estudios Martín Gerardo Aguilar Sánchez.

Los estudiantes instalaron cadenas y candados en las entradas principales de la Facultad, y exigieron la intervención del vicerrector en la zona Córdoba-Orizaba, Mario Roberto Bernabe Guapillo Vargas, el cual ya se encontraban en las instalaciones de la facultad.

En el pliego petitorio, los universitarios externaron: "Nos dirigimos a usted en nuestra calidad de miembros de la comunidad de estudiantes de la FCQ (Facultad de Ciencias Químicas) Orizaba para expresar nuestra profunda preocupación por la situación actual de nuestra institución bajo la dirección de la doctora Guadalupe Vivar Vera. A lo largo de su mandato, hemos observado una serie de situaciones que consideramos han afectado negativamente el funcionamiento y la imagen de nuestra institución".

Entre los problemas que enfrentan se enumera la falta de equipos y reactivos., "Desde que regresamos de la pandemia está situación ha sido una constante, lo cual nos afecta a todos los estudiantes debido a que no podemos realizar la totalidad de nuestras prácticas de laboratorio, lo cual es grave tomando en consideración que los 6 programas educativos que se Imparten en la FCQ deben formar egresados con habilidades prácticas a nivel laboratorio para desempeñarnos competitivamente en el campo laboral".

Así mismo aseguran que existe intimidación, prepotencia e ineptitud de los directivos. "Es un problema que a diario vivimos los estudiantes de la FCQ, comenzando por la directora Guadalupe Vivar Vera, la cual nos obliga a pagar la cuota pro-mejoras, la cual estamos conscientes que es necesaria, sin embargo, no vemos reflejado en la FCQ la inversión de dicha cuota promejoras. Lo anterior se le ha expresado diversas ocasiones a la directora y ella ha tratado de explicar que esa deficiencia y es responsabilidad de la administradora Alma Delia Castañeda Rosas, la cual es la responsable de tramitar las requisiciones y adquisiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la FCQ. Sin embargo, aunque la responsabilidad sea de la administradora Alma Della Castañeda Rosas, la directora debería estar pendiente de todas las necesidades de la facultad y por lo tanto responsabilizamos a ambas de la falta de equipos y reactivos en los laboratorios".

También denunciaron la presunta prepotencia y amiguismo que existe en el jefe de carrera de Ingeniería en Alimentos, el doctor Jaime Jiménez Guzmán, a quien califican como una persona déspota con los estudiantes, a los cuales se supone que debería atender con amabilidad.

"Sin embargo, no es así y se comporta con una actitud que no merece estar en un puesto, aún así teniendo tantos maestros mejor calificados que él, sin embargo, el tiene esta actitud porque es protegido de la directora y prueba de ello es que sus evaluaciones docentes del jefe de carrera siempre se ha expresado por parte de los estudiantes que es un profesor que no da clases, es déspota, discriminativo y lo más grave es que hace comentarios con un contexto sexual, por lo cual es incomodo para todos los estudiantes que toman sus clases, y por si esto fuera poco, y para confirmar el amiguismo que existe en la facultad, resulta que dicho maestro ha solicitado muchos reactivos y equipos exclusivamente para sus clases que imparte y resulta que ha sido el único material que se ha tramitado correctamente y que sí ha llegado, lo cual es muestra de la desesperante situación que manifestamos".

En medio de la protesta, los protestantes aseguraron que los laboratorios y las instalaciones carecen de limpieza y se encuentran en pésimas y deplorables condiciones.

"Esta situación se le ha expresado en múltiples ocasiones a la directora, sin embargo, únicamente nos da largas y pretextos, mencionando que lo va a checar con la administradora para que el personal de limpieza haga correctamente su trabajo, sin embargo, siempre es lo mismo y nunca se ha dado una solución. Ni papel, ni agua tenemos en los baños lo cual es denigrante".

Debido a todo ello, la comunidad estudiantil exige la inmediata destitución de la directora de la FCQ Orizaba, Guadalupe Vivar Vera; la renuncia de la administradora, Alma Delia Castañeda Rosas y la renuncia del jefe de carrera de Ingeniería en Alimentos Jaime Jiménez Guzmán, para que se acaben los amiguismos y malas practicas que denigran a la comunidad estudiantil de la FCQ.

Confían en que el Rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez y el Vicerrector en la zona Córdoba-Orizaba, Mario Roberto Bernabe Guapillo Vargas, analicen con seriedad estos puntos solicitados y sean resueltos a la brevedad, de lo contrario no liberarán la Facultad de Ciencias Químicas y permanecerá cerrada por tiempo indefinido.