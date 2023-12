Taxistas de Orizaba no quieren ir hacia Córdoba; ´una pérdida de tiempo´

Debido a la tardanza que hay para llegar a Córdoba, ya que quienes viajan se hacen hasta cuatro horas, trabajadores del volante han optado en su mayoría por no hacer esos servicios, señalaron taxistas de Orizaba.

"Un señor me pidió un servicio, pero cuando me dijo que era a Córdoba le comenté que no iba y me decía que si no quería trabajar; sí quiero trabajar, pero ir a Córdoba es tardar como seis horas en ir y regresar o más", comentó el señor Ricardo, trabajador del volante.

Mencionó que un compañero fue a Córdoba por la carretera federal y desafortunadamente se topó con un accidente, entonces tardó cuatro horas en llegar a ese municipio, pero por la autopista "está igual o peor".

Indicó que tan sólo este sábado en la ciudad fue caótico, pues había mucho tráfico por la gente que salió a los comercios a hacer sus compras o simplemente a pasear.

Comentó que tan sólo para dar la vuelta en el mercado Emiliano Zapata se tardan 40 minutos, por lo que, aunque ha salido mucho trabajo por gente que quiere servicios, algunos lo piensan dos veces dependiendo del lugar al que vayan.

Y es que, aunque tarden el triple de tiempo, el pasaje no va a querer pagar ese gasto.

Consideró que este domingo, la afluencia en las calles va a ser mayor, pues mucha gente deja sus compras para la última hora.

En las calles de Orizaba, tiendas departamentales, negocios con venta de ropa y calzado principalmente, fueron los que mayor afluencia registraron este sábado; muchos ciudadanos acudieron en busca de diversos artículos para sus cenas navideñas y obsequios.