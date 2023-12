Maltrato animal prende las alarmas en Ixhuatlancillo

Ante el desinterés de las autoridades, en la zona centro se están registrando actos de crueldad y abandono animal y, con preocupación, ven que Ixhuatlancillo es un foco rojo, señaló Jimmy Arenas, rescatista de la región

Mencionó que en este municipio es donde recientemente se encontró a un perro con las orejas mutiladas, no operadas con fines supuestamente estéticos, sino cortadas totalmente con navaja o algún otro objeto cortante.

Mencionó que en los municipios en general se ha hecho a un lado la protección de los animales y no hay acciones en beneficio de ellos, por lo que son los rescatistas independientes los que llevan a cabo labores de esterilización, rescate y promoción de adopción de los animales.

Así como también los únicos que se preocupan por lo que les pasa.

"En Orizaba, Río Blanco, Mendoza, Ixhuatlancillo, hay una desatención total para los animales y sólo los rescatistas independientes son los que están haciendo la labor que le correspondería a la autoridad, pero la realidad es que ya están rebasados", indicó.

Animales, entre el abandono y el maltrato

El activista señaló que cada día ven más casos de abandono, en donde hay personas que llevan a sus mascotas en los autos y simplemente se detienen y los bajan, y los pobres corren desesperados atrás del auto. Y no hay nadie que ponga un alto a ese problema.

Mencionó que las personas que se llegan a dar cuenta de esto y que saben a veces de casos de maltrato severo no lo denuncian porque no quieren verse involucrados, pero así los culpables no reciben un castigo.

Lamentó la apatía de las autoridades para apoyar al menos a los rescatistas en algunas acciones, quienes con sus propios recursos trasladan, atienden médicamente y mantienen a los animales mientras convalecen y durante su rehabilitación.

Posteriormente les buscan un adoptante y les dan seguimiento a los casos. No obstante, comentó que es poco lo que pueden hacer ante el creciente número de casos.