Sin apoyo, sobreviven campamentos tortugueros al norte de Veracruz

Desde hace dos años el Ayuntamiento de Cazones de Herrera retiró las becas que percibían los colaboradores del campamento tortuguero del Totonacapan, mientras que la Federación canceló el programa de empleo temporal que reforzaba la conservación de las tortugas.

El representante del campamento, Eleazar García Núñez, explicó que hasta el 2018 el municipio les asignaba un presupuesto para el personal técnico-operativo, que consistía en pagar mil 500 pesos por quincena a cada uno de los 15 empleados.

A través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas los beneficiaban con empleos temporales y gratificaciones extra por jornales durante la temporada de anidación y liberación en las playas de Chaparrales.

"Pero desde el 2019 y 2020 ahorita no se ha abierto convocatoria. El 2019 fue un año crítico para nosotros que no tuvimos nada de apoyo en el programa de empleo temporal y la beca no se logró, el campamento se mantuvo con las actividades que nosotros preparamos", expuso.

Para mantener la preservación el Campamento Tortuguero del Totonacapan estima que requieren de por lo menos un millón 200 mil pesos anuales; ante la falta de apoyo de las autoridades locales y federales operan con 30 mil pesos al año.

Mientras tanto el gobierno de Cazones, que preside Zenón Pacheco Vergel, solo ha aportado ayuda en especie, desde trípticos y otras donaciones para efectuar eventos a favor del programa de conservación, equivalente a unos 10 mil pesos en los últimos dos años.

Además los colaboradores del campamento requieren de una cuatrimoto para facilitar los traslados de los nidos a sitios más seguros para evitar el saqueo, así como los recorridos en la zona costera de Chaparrales. Actualmente cuentan con un vehículo pero hay ocasiones en que el personal no dispone de combustible.

A pesar de las carencias y dificultades el grupo tortuguero ha logrado resguardar y liberar, durante 15 años consecutivos, a más de un millón 200 mil crías de tortugas marinas, principalmente de las especies Lora, Verde y Carey.