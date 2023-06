Siguen en Ixtaczoquitlán reclamos contra ingenio El Carmen

Ante la cerrazón que prevalece por parte la empresa propietaria del ingenio El Carmen, trabajadores sindicalizados se volvieron a apostar este martes frente a las instalaciones.

Pedro Ramos Moreno, secretario general de la Sección 127, mencionó que ayer permanecieron hasta la tarde-noche y posteriormente se retiraron, pero de nueva cuenta regresaron por la mañana y colocaron mantas para externar su inconformidad.

"Estamos buscando el diálogo, las alternativas para solucionar esto, pero de ningún lado las vemos", expresó.

Ramos Moreno señaló que el último acercamiento que se tuvo con la empresa fue el pasado viernes; ahí les hicieron el ofrecimiento de cubrirles el 50 por ciento del pago de vacaciones para los 458 trabajadores de planta y alrededor de 105 eventuales.

Pero no aceptarán nada a la mitad, porque ya tienen la experiencia de que cuando se comprometen los patrones no cumplen.

Piden ´lo justo´

Comentó que la última vez que recibieron así un pago se tardaron casi dos años en que les cubrieran el resto, por lo que exigen el pago en una sola emisión.

Recordó que no están pidiendo nada extraordinario, sólo lo que en derecho les corresponde, que es el pago de sus 36 días de vacaciones.

Foto: Nora Gabriela Lira // Imagen del Golfo

Indicó que la respuesta de la empresa es siempre que no hay dinero y que si se hacen manifestaciones van a terminar cerrando sus puertas, pero si la compañía sigue laborando es porque hay ganancias y no es justo que los que ponen la mano de obra sean los que sufren los estragos.

"Ahora es todo o todo. Los compañeros no trabajan en abonos, no dicen vengo cuatro horas y mañana le repongo lo del día, no; entonces aquí estamos exigiendo el pago de las vacaciones, bono de productividad, el día de descanso laborado que nosotros le llamamos domingo pagado.

"Muy aparte de las prestaciones rezagadas, canasta básica, becas, nuestro fondo de becas está mutilado, no hay avance en 126 primas de antigüedad", puntualizó

El dirigente sindical señaló que no están dispuestos a que siga el rezago en sus pagos, por lo que este día de nueva cuenta salieron a manifestarse, pero si no ven respuesta buscarán qué otras medidas de presión tomar.

Comentó que por parte del sindicato nacional no han tenido una respuesta, pero esperan que ellos estén haciendo su parte.