Sequía también afectó siembra de girasoles en Rafael Lucio

En la localidad de Teapan, municipio de Rafael Lucio, este 2024 los campesinos no sembraron los girasoles forrajeros porque la sequía fue un factor para que las plantas no florecieran.

Antonio Martínez Saldaña, uno de los campesino pioneros en la cosecha del girasol, explicó que en mayo debieron haber hecho la siembra, pero las altas temperaturas provocarían que las plantas no se lograran.

Explicó que las condiciones para la siembra no eran aptas pues había mucha resequedad, y analizaron que no sería conveniente ya que estas no lograrían el tamaño y calidad adecuada.

La flor también es usada como forraje; este año, el calor impidió su siembra

Rafael Lucio es un municipio que se ubica a 13 kilómetros de Xalapa, donde desde el 2023 los campesinos optaron por sembrar girasoles forrajeros.

Los girasoles fueron sembrados el día martes 3 de mayo de 2023. Era la primera siembra que comenzó como una necesidad para la alimentación al ganado.

Fueron los primeros en sembrar girasoles por la recomendación de un ingeniero, porque la idea es reducir los costos de alimentación del ganado.

Para mediados de agosto ya habría floración, pero esta ocasión fue distinto porque la sequía aplazó el proyecto.

"Es la temporada, lo que pasa es que nos atrasamos por cuestiones del calor, de la sequía, entonces no sembramos en mayo, el calor estaba muy extremo y por eso mejor decidimos esperarnos un tiempo más", explicó.