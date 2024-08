Ya no es solo el coyote; captan a zorra gris en Xalapa; ¿dónde fue vista? (+Video)

Un ejemplar de zorra gris habría sido visto deambulando en las áreas verdes de la Clínica 11 del IMSS en Xalapa; un video compartido en redes sociales mostraría al animal cerca de los pasillos del complejo.

Fue en 2023 cuando otra zorra gris fue vista en la zona del Jardín Botánico, en los límites de Xalapa y Coatepec. Aunque el canino es principalmente de hábitos nocturnos personas que acudían al espacio lograron verlo durante el día.

Incluso, llegaron a ser vistos grupos de varios ejemplares, principalmente una madre y sus cachorros, los cuales al parecer han logrado adaptarse a las condiciones de dicho espacio.

¿Hay una zorra gris en el IMSS de Xalapa?

Según información recabada, este nuevo avistamiento habría ocurrido hace unos pocos días en la sede el IMSS ubicada en la calle de Nicolás Bravo, cerca del complejo Omega, un área que aún cuenta con abundante vegetación y espacios que le brindarían refugio y alimento.

Esta especie (Urocyon cinereoargenteus) se habría estado reproduciendo desde hace tiempo en zonas cercanas a Xalapa, alimentándose principalmente de pájaros, lagartijas y algunas serpientes.

Sin embargo, debido a la pérdida de su hábitat, es cada vez más común ver a este tipo de animales en áreas que se han vuelto residenciales.

Al igual que con el coyote visto en el Cerro de la Galaxia, asociaciones de animales han pedido a quienes se encuentren con este animal a no molestarlo, ya que aunque se trata de una especie silvestre suele no ser peligroso y prefiere no hacer contacto con seres humanos.