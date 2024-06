Sequía acaba con cultivos de chayote en Ixtaczoquitlán

La fuerte sequía que se vivió en el estado y las altas temperaturas que se presentaron por 40 días acabaron con el cultivo de chayote en Ixtaczoquitlán, pues además de la falta de agua los calores secaron totalmente la planta, lo que provocó que hoy el chayote esté carísimo y los productores en crisis.

"En el campo estamos muy mal, desde principios de año tuvimos aires y todo eso nos vimos afectando y la sequía ahorita nos vino a rematar, nos vino a acabar, no tenemos ni para dónde movernos", señaló Federico Parra Ortiz, de Agro Cuautlapan Produce.

El productor indicó que las cajas con 22 o 23 kilogramos están en mil 200 pesos, cuando nunca antes se habían vendido a ese precio, pero no hay chayote para vender, ya que están cortando cuando mucho media caja.

Explicó que el que más tiene corta cinco, seis o siete cajitas en una hectárea, lo cual es muy triste, pues nunca se había padecido una situación así en el agro de Ixtaczoquitlán, ya que normalmente se sacaban 120 o 150.

"Nos quedamos en ceros, hay unos que no cortan efectivamente nada. Se acabó la producción, las siembras las abandonamos, ya no había ni cómo abonar, para fumigar, para regar, entonces las abandonamos y ahorita no tenemos cómo arrancar y empezar a trabajar", expuso.

Apuntó que todo el año no han tenido cosechas, desde enero-febrero por los aires, luego la sequía que empezó a finales de abril y fue mortal para la zona, con los intensos calores, porque el chayote aguanta 30-32 grados máximo, pero hubo 35-38 y hasta 40 grados y planta no soportó y las guías se quemaron.

Agregó que no sólo los productores de Ixtaczoquitlán se vieron afectados, también los de Chocamán, Coscomatepec, toda la zona productora de las Altas Montañas, lo que implica a unos cinco mil y aunque les están pidiendo el chayote, no se tienen cajas para vender, porque con todos no se completa ni un tráiler.

Señaló que en caso de Ixtaczoquitlán no cuentan con un sistema de riego, únicamente un pozo profundo que les abastece para algunas hectáreas, pero ni regando podían, porque las guías se quemaron con las altas temperaturas.

"Habemos productores que ya no tenemos ni para dónde movernos, quizá solicitar una línea de crédito", mencionó.

El productor indicó que aunque ya iniciaron las lluvias, quedará apenas un 20 por ciento de productores que podrían empezar a sembrar, pero el resto no tiene cómo y no hay plantas buenas.