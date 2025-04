Liga MX: Listo el Play-In y primeros duelos en Liguilla, ¿quiénes se enfrentan?

Terminó la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, y ya inician los preparativos para la fase más emocionante de la competición: la Liguilla. Los equipos clasificados se enfrentarán en series de ida y vuelta, avanzando de cuartos de final, semifinales, hasta la gran final.

Sin embargo, antes de arrancar con la fase eliminatoria, a la cual ya se apuntaron seis equipos, se disputará el Play-In, donde solo dos equipos de cuatro podrán acceder por la última instancia a la fiesta grande. Aquí te decimos cómo han quedado los enfrentamientos.

También te puede interesar... Lionel Messi y el récord de Carlos Vela que buscaría romper en la MLS

Partidos confirmados en Liguilla

Los emparejamientos de cuartos de final se deciden según la posición en la tabla general, bajo el esquema 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. La clasificación al cierre de la fase regular quedó de la siguiente manera.

Toluca América Cruz Azul Tigres Necaxa León Monterrey Pachuca Juárez Pumas

Al momento de esta redacción, falta por disputarse el duelo de Juárez de la jornada 17 ante Querétaro; sin embargo, ya ningún resultado cambia su posición en la tabla. Por lo tanto, ya son oficiales los siguientes duelos en cuartos de final:

Cruz Azul vs León

vs Tigres vs Necaxa

Toluca y América esperan rival del Play-In.

También te puede interesar... Acompaña Rocío Nahle a El Águila de Veracruz en el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol

¿Cómo quedó el Play-In?

La reclasificación, por su parte sigue el esquema 7° vs 8° y 9° vs 10°, y quedó definida de la siguiente manera:

Monterrey vs Pachuca

vs Juárez vs Pumas

El ganador del duelo entre tuzos y regios avanzará directamente a la Liguilla en calidad de 7mo lugar, independientemente de su posición real en la tabla general; por lo tanto, se convertiría en el rival del América en cuartos de final. En cuanto al perdedor, este no estará eliminado todavía.

En el duelo entre Juárez y Pumas, el perdedor quedará fuera y el ganador aún deberá afrontar un último partido ante el equipo que fue vencido en el primer juego, para definir así al último clasificado que sería el rival del superlíder Toluca en la Liguilla.