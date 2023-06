Se suman en centro de Veracruz a paro laboral en insituciones educativas

Personal del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Sutcecytev) y del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio Bachilleres del Estado de Veracruz (Suitcobaev) participaron en el paro de labores, convocado en todo el país por el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior.

Esta movilización se hizo en demanda de que se cubra al personal el incremento del bono adicional del bienestar, que fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado.

Así como el aumento de 8.2 por ciento retroactivo a enero de este año, el cual a la fecha tampoco se les ha dado.

De manera adicional personal del Cecytev destacó que para esta institución hay pendientes bases para maestros y para trabajadores de áreas administrativas y de apoyo a la educación.

Otras demandas

Docentes del plantel Cecytev de La Cuesta, en el municipio de Camerino Z Mendoza, destacaron que no permitirán más plazos para dar cumplimiento a lo que les corresponde por ley, por lo que de no ver respuesta no iniciarán el próximo ciclo escolar con el nuevo marco curricular.

"Nuevamente, y como si fuera una burla, nosotros no fuimos considerados en los aumentos, es por ello que el día de hoy desde las siete de la mañana, todos los organismos públicos descentralizados damos por iniciado el paro nacional en 28 estados de la república.

"Con lo cual, somos en este momento cerca de 120 mil trabajadores desplegados en casi seis mil 200 planteles, afectando a 65 mil alumnos", detallaron.

Cabe mencionar que en el transcurso del día se informó al personal que en la mesa de negociación se habían logrado algunos resultados, y el próximo 10 de julio se informará la fecha tentativa de pago para las medidas de bienestar al salario 2022.

Además de que se presentará el presupuesto de las plazas presupuestales necesarias para la contratación del personal docente que actualmente presta sus servicios por honorarios, concretar la homologación salarial, así como la ampliación de plazas.