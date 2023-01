Se manifiestan en primaria de Córdoba; piden maestros e intendente

Padres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pavón en Córdoba, se manifestaron la mañana de este jueves en demanda de que les doten de dos maestros de base a la escuela, pues actualmente les faltan para los grupos de primero B y quinto B.

"Desde octubre pasado se jubiló la maestra de primero B y no ha llegado su reemplazo; la de quinto B está pidiendo permisos y permisos desde antes de la pandemia, ya tiene casi tres ciclos así y no ha dado la cara para nada, no han mandado un reemplazo", expusieron.

Indicaron que en su opinión la docente Beatriz Cessa sólo está haciendo tiempo porque le falta poco para jubilarse, pero no saben cómo es que alguna autoridad le da permiso sin importar que son casi tres años en que los menores del grupo que le toca en el plantel "ni la conocen".

Aclararon que en algunas ocasiones se han puesto de acuerdo y le pagan a un maestro, pero no es una escuela particular, sino pública.

Dijeron que a la fecha no saben por qué a esa profesora le siguen extendiendo permisos, si es desde su sindicato o no saben, pero pide uno por tres meses, luego por seis meses y así se la lleva en el año y desde antes de la pandemia ya no se presentó.

Nadie actúa

Agregaron que la directora está consciente de la molestia de los padres y se han hecho los oficios correspondientes pidiendo remplazos; incluso ya se fue a Xalapa, pero hasta ahora no hay respuesta.

Los inconformes demandaron la presencia de alguna autoridad educativa, del propio secretario de Educación incluso para que les den una solución pero definitiva, "no que venga un maestro por tres meses y se vaya, sino ya alguien ya con plaza que pueda atender a los niños".

Mencionaron que otro problema que tienen es la falta de un intendente, del cual se carece desde hace tres meses y son los padres de familia los que tienen que estar haciendo una aportación para pagar a una persona.

Agregaron que no hay otra inconformidad y saben que con tomar la escuela afectan a otros niños, incluso interrumpen los trabajos de una obra que está haciendo el ayuntamiento en el plantel, pero ya no ven otra forma de ejercer presión para que les hagan caso.