Se deslinda SIOP de obras inconclusas en norte de Veracruz

El subsecretario de infraestructura de la SIOP, Fernando Elías Guevara se deslindó de las obras inconclusas que prevalecen en los municipios de Poza Rica, Coatzintla y Cazones de Herrera al asegurar que las construcciones complementarias son responsabilidad de los ayuntamientos y no del gobierno estatal.

Al ser cuestionado sobre las reconstrucciones de carreteras que aún no son entregadas, el servidor público afirmó que, como parte de los convenios, las autoridades locales les corresponde realizar las obras complementarias para entregarlas al 100 por ciento.

La responsabilidad de los gobiernos municipales consiste en construir jardinerías, semáforos y otras áreas como paradas y bajadas de autobuses, y taxis. En la reconstrucción de la vía Poza Rica – Coatzintla les hace falta habilitar guarniciones y banquetas, desde la "Curva Marina" hasta el panteón municipal "Santísima Trinidad".

"Esa obra (Cazones) conlleva varias etapas, desde Home Depot hasta Cazones, son 17 kilómetros. Hicimos nosotros la obra de infraestructura solamente, falta las obras complementarias que, por lo general, se hacen en coordinación con los ayuntamientos", respondió el representante de la SIOP durante su visita a Poza Rica.

En febrero del 2019, la SIOP inició la rehabilitación de la carretera Poza Rica – Coatzintla a la altura del tramo conocido como "La Curva Marina" y posteriormente desde la zona conocida como "El Infra" hasta el panteón municipal "Santísima Trinidad".

En ese mismo año también comenzó con los trabajos de reconstrucción y ampliación del acceso Poza Rica – Cazones, y la reconstrucción de la calle Michoacán de la colonia Los Sauces, el cual, en menos de un mes, presentó deficiencias, ruptura y fuga de aguas negras sobre el concreto hidráulico que representa un riesgo para la salud de los vecinos.

"Esa obra se contrató por parte del gobierno del Estado, no por parte de la subsecretaría de infraestructura, pero estoy bien enterado (del colapso de la red del drenaje), pero lo que sucedió es que algunas partes tuvieron algunos percances, pero ya se hizo un convenio con la empresa para que arregle. No deben tardar en empezar a arreglar o si no es que ya empezaron a arreglar los daños que hubo", expuso Fernando Elías.