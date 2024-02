Rocío Nahle cierra precampaña en Alvarado; ¿cuándo arranca la campaña?

La precandidata a la gubernatura por Morena, PVEM, PT y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García, cerró precampaña con gran asistencia en el municipio de Alvarado.

A la par, Rocío Nahle anunció que arrancará su campaña rumbo a la gubernatura en el puerto de Veracruz el próximo 31 de marzo, tal como lo marca la ley.

HAY QUE CERRAR FILAS, HAY DOS CAMINOS

Nahle García exhortó a cerrar filas sin titubeos al tiempo que aseguró que los proyectos de estado a elegir son claros: uno, el pasado neoliberal, traidor y entreguista que tanto daño hizo a México; y otro, el que representa la Cuarta Transformación.

En precampaña, de 212 municipios que conforman el estado, se han recorrido 108 y los que faltan serán visitados en campaña.

"Sé de la gran responsabilidad que he asumido, para guiar y coordinar los destinos de Veracruz, me he preparado para ello, soy una soldado del movimiento y la historia me ha colocado en este momento para servir y dirigir los destinos de esta nuestra tierra y es un gran honor caminar con ustedes compañeros".

Asimismo, acentuó que lo que viene para el país es la continuidad de la 4T con Claudia Sheinbaum Pardo, quien ganará la Presidencia de la República y seguramente esto irá a la par en Veracruz con el proyecto de estado que encabeza.

Ni el PRI ni el PAN, expresó, tienen cara para denostar este proyecto transformador ni a sus actores porque sus integrantes, los que hoy se dicen impolutos, fueron los que vendieron al país.

"Las acciones y hechos son los que nos definen en la vida", destacó.

Y es que refirió que "mientras nosotros hemos trabajado con una visión nacionalista, donde privilegiamos que le vaya bien a México y los mexicanos, donde construimos infraestructura para la patria.

"Donde en un trato cortés y respetuoso podemos dialogar y mantener la dignidad soberana con los de afuera, donde somos congruentes con nuestras acciones para no afectar la economía ni el bienestar de los mexicanos en los diferentes foros y cámaras que hemos representado, los oponentes".

En cambio, "los de la derecha del PRI y del PAN, específicamente nuestros adversarios aquí en Veracruz, sus acciones los muestran de rostro completo.

"En una clara traición a la patria, han aprobado las privatizaciones de la educación, del petróleo, la electricidad y han promovido los gasolinazos entre otras deslealtades".