Roban computadora a sacerdote de La Perla; "devuélvela y te doy una nueva", ofrece

Luego de que la computadora portátil propiedad del padre Clemente, párroco de La Perla, fuera robada el pasado 19 de enero, éste hizo público un anuncio solicitando al ladrón un intercambio discreto para recuperar ese artículo.

De acuerdo con el mensaje que el sacerdote publicó en las redes sociales de la Parroquia de Santa María de Guadalupe, el mencionado domingo alguna persona ingresó a su oficina y sustrajo tanto la lap, como alguna otras cosas que no fueron especificadas en el mensaje.

Debido a que la computadora portátil contiene información de utilidad para el sacerdote, incluyendo archivos de clases y documentos pastorales, éste hizo un llamado público para ofrecer un intercambio de una computadora nueva por la suya "viejita".

"Esa compu es sencilla, pero tiene archivos que solo a mi me sirven (ojalá y no la hayas vaciado o limpiado). TE PIDO HAGAMOS UN INTERCAMBIO (ocultando tu identidad). Te doy una nueva y me das esa viejita", expuso el sacerdote en el mensaje.