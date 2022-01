El cabildo, integrado por Javier Hernández Candanedo como presidente municipal; Hilem Aracely Mota Montoya, síndica única; regiduría primera, Carlos Jiménez Díaz (Morena); regiduría segunda, Oziel Orea Orea (Movimiento Ciudadano); regisuría tercera, Arturo Aguilar Fernández, (PAN); regiduría cuarta, Isaías Orostico Rodríguez, (PT); regiduría quinta, Fanny Guadalupe Aguilar Arroyo, (Morena); regiduría sexta, Rebeca Escandón Pérez, (Movimiento Ciudadano), regiduría séptima, Aracely Guadalupe Pérez Roa, (PAN) y regiduría octava, Ingrid Pimentel Solís (PT).

Teniendo como recinto oficial el centro de convenciones Franche, el alcalde tomó protesta al cuerpo edilicio que estará trabajando durante el periodo 2022-2025, teniendo como lema ´Transformación que da resultados´, para poder aterrizar de manera forman la cuarta transformación en Misantla.

En su primer mensaje a la sociedad, destacó puntos esenciales donde invita a su equipo a seguir una dinámica de acercamiento con la población y que se sumen al proyecto de la cuarta transformación que, aseguró, ya está caminando, así como de respetar los principios de, no mentir, no robar y no traicionar la voluntad del pueblo, sentenciado que no se solapará a ningún funcionario en malos actos.

Al mismo tiempo expuso que la obra pública se llevará a cabo con transparencia, atendiendo las necesidades de la ciudad y las localidades y cuidando el medio ambiente, para no seguir devastando; se acabarán los malos manejos y esto deberá de contribuir al bienestar social

Les solicitó no dar margen a que algunos sean más favorecidos que otros y no tener más gastos simulados, por eso el ciudadano debe de decir dónde se debe emplear el recurso para un bienestar.

Dijo que los diversos tramos carreteros y caminos parcelarios, con la llegada de la 4T se mejoraran, por esta razón se realizarán proyectos para la mejora de rúas del municipio, comprometiéndose a tener una buena rehabilitación en las más de 500 brechas que están en abandono, señalando que llegó la hora del campo, abandonado por décadas, agregando que la vía Misantla a Martínez por Sarabia se concretará con concreto hidráulico.

En materia de salud ratificó que el hospital abandonado, nombrado como monumento a la corrupción, será puesto en marcha, una necesidad primordial y de demanda ciudadana que debe ser una realidad, aterrizando de esta manera el derecho a la salud, mismo que prestará el servicio a los municipios de la región.

El mercado municipal, dijo, será empoderado, dándole los servicios que se requiere para que se tenga el flujo económico, vital para los comerciantes y sus familias. En el tema ecológico dijo que el arroyo Pailte será saneado para que se revivan las aguas cristalinas y sus especies acuíferas.

Antes de concluir, dijo que se dará el empuje para el camino a la transformación que da resultados, "todo por el bienestar para el municipio de Misantla, con el gobierno de puertas abiertas y diálogo", pidiendo a los misantecos que caminen juntos y sumando esfuerzos.