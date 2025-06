Escuadrón Nacional de Rescate lanza colecta urgente en Misantla

A pesar de su entrega incondicional a la población en situaciones de emergencia, el Escuadrón Nacional de Rescate de Misantla enfrenta hoy una severa crisis financiera, Guadalupe Durán Pompa, delegada de la institución, anunció una colecta especial los días 28 y 29 de junio, con la que buscan reunir recursos para cubrir gastos operativos esenciales, como la reparación de una ambulancia que lleva meses en el taller.

"No tenemos una meta fija, porque nunca sabemos cuánto se recauda, pero esta vez el recurso es urgente, nuestra unidad sigue en el taller por una falla en la caja de transmisión y necesitamos pagar al mecánico", explicó Durán Pompa.

El llamado a la ciudadanía no es menor: desde hace dos años, el gobierno municipal encabezado por Javier Hernández Candanedo retiró el apoyo mensual de 5 mil pesos que recibía el Escuadrón, dejando a la organización sin respaldo institucional para su funcionamiento diario.

Por si fuera poco, como si fueran proveedores de servicios: "Nos solicitaron documentación fiscal que no podemos entregar, porque como Escuadrón Nacional de Rescate formamos parte de una estructura con dirección general y no podemos facturar localmente, desde entonces, ya no percibimos ese apoyo", explicó la delegada.

Actualmente, el Escuadrón sobrevive gracias al altruismo de la comunidad misanteca, así como a los ingresos que reciben por servicios programados, como traslados o atenciones privadas, sin embargo, todas las emergencias —incluidos accidentes, incendios y rescates— son totalmente gratuitas, y los gastos operativos como gasolina, gas, luz, teléfono e insumos médicos corren por cuenta del propio equipo.

"No pagamos renta porque el edificio nos lo prestó el PRI en comodato, pero de ahí en fuera todo lo demás lo solventamos como podemos, agradecemos a quienes nos dan 10, 20 o 50 pesos, no parece mucho, pero suma, aunque también hay quienes nos critican y nos preguntan en qué se gasta el dinero, por eso queremos ser claros: todo se va en mantenernos operando para seguir salvando vidas", enfatizó.

Una ciudad que siempre responde

Guadalupe Durán destacó que, afortunadamente, la comunidad de Misantla ha mostrado un fuerte sentido de solidaridad, incluso en momentos difíciles, sin embargo, el llamado hoy es más urgente que nunca: sin vehículo de rescate y sin apoyo del gobierno municipal, las posibilidades de respuesta se reducen y eso puede costar vidas.

"Pedimos a la ciudadanía que nos respalde una vez más, confiamos en que Misantla, como siempre, sabrá responder, no le pedimos mucho a nadie, pero entre todos podemos mantener viva esta labor que es por y para ustedes", finalizó.

¿Cómo ayudar?

Los días 28 y 29 de junio, el Escuadrón Nacional de Rescate instalará módulos de colecta a un costado del parque central José María Morelos y Pavón del centro de Misantla, también se pueden hacer aportaciones directamente en sus instalaciones.