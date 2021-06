Reyna Esquivel asegura que sus propuestas están basadas en Agenda 2030 de la ONU

"En la contienda, me siento la candidata más preparada para legislar. Yo sé que hay contendientes que manifiestan tener experiencia, pero no solamente es gestionar, traer recursos a los municipios y crear proyectos para los municipios, pues los diputados federales deben trabajar por un país y hay problemáticas que se tienen no sólo en este distrito sino en todo el país", expuso.

Esquivel Reyes señaló que la administración que se tiene en los últimos años en la ciudad no refleja experiencia, como es el BiOri, el Aeroparque y el Planetario, en los cuales se cobra la entrada.

Agregó que eso no la motiva a creer que los diez municipios del distrito van a llegar a ser pueblos mágicos.

Mencionó que la administración municipal la ve enfocada a hacer dinero, pero no a lo social, que es lo que a ella la hace diferente a otros candidatos, pues su enfoque es social y hacia los grupos vulnerables, que han estado olvidados.

En cuanto a la diputada federal que hoy está en campaña, indicó que ha pasado sin pena ni gloria, pues no ha hecho nada, por lo que es natural que la gente se emocione cuando piense en un Pueblo Mágico, pero Orizaba tiene buena vista, un diputado federal debe legislar.

