La delegación del Escuadrón Nacional de Rescate Misantla, llama a la prudencia y evitar accidentes viales o por arma de fuego, informando que la población debe ser la que tome las medidas preventivas para esperar el 2023 con saldo blanco.

Guadalupe Durán Pompa, delegada del Escuadrón Nacional de Rescate Misantla, dio a conocer que a horas de que se concluya este 2022, la población debe de tomar medidas preventivas y con ello evitar accidentes de diversas índoles, "en los días anteriores fue un saldo blanco, quizás porque los festejos fueron familiares, pero en estas últimas horas del 2022 al ser fiesta más social pudieran registrarse diversos accidentes que la población debe de prevenir".

Mencionó que las llamadas más comunes para atención son por accidentes en unidades motoras, debido al abuso del alcohol pero las que más encienden las luces rojas son por arma de fuego, "la sociedad debe evitar disparos al aire, porque la caída de una bala perdida no solo puede herir a una persona sino quitarle la vida, si es que toman es mejor que no usen un arma de fuego para evitar mayores problemas afortunadamente en este municipio no se dan muchos casos de estos, pero no está por demás que se evite este tipo de acciones y con esto se evita pasar de fiesta y sonrisas a un luto que a nadie se le desea".

Durán Pompa afirmó que esperan garantizar el bienestar y la seguridad de la población, a través de los medios con que cuentan, para que todos disfruten de las celebraciones de fin de año, esperando un saldo blanco.