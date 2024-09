Reino Unido frena extradición de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte

A más de 30 meses de haberse autorizado en México, la solicitud de extradición en contra de la ex presidenta del DIF Estatal de Veracruz y ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, el Reino Unido decidió no continuar con dicho proceso.

Fue la propia Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el gobierno del Reino Unido frenó indefinidamente la entrega de Karime Macías a México debido a un procedimiento distinto cuya resolución es incierta.

"Las autoridades británicas han señalado al Gobierno de México que la señora KARIME MACIAS DE DUARTE y/o KARIME MACIAS TUBILLA se encuentra sujeta a un asunto legal separado y fuera del proceso de la extradición, el cual, según la ley del Reino Unido, debe resolverse antes de que pueda llevarse a cabo la extradición", dice la Cancillería mexicana en respuesta a una solicitud de transparencia.

En este sentido, la extradición de Karime Macías a México no ocurrirá al menos en el corto plazo, eso a pesar que desde febrero de 2022 la SRE había anunciado y celebrado públicamente que un tribunal de dicho país autorizó la extradición de la ex presidente del DIF Estatal de Veracruz para que fuera procesada en México por los casos de desvíos con empresas fantasma, su entrega nunca se llevó a cabo.

La razón, de acuerdo con lo informado oficialmente por dicha dependencia, es que existe otro asunto sin resolver del que México no es parte.

Igualmente precisa que se trata de un procedimiento del que no hay fecha para que concluya y solo la certeza de que será prolongado.

"Las autoridades británicas han señalado que no les es posible brindar un plazo definitivo para resolver el mismo y que éste podría tomar una cantidad significativa de meses para que llegue a su conclusión", agrega el oficio de la cancillería.