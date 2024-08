Peligro acecha en línea, jóvenes en Veracruz son engañadas y desaparecidas

Ante los recientes casos de desaparición de mujeres en la zona, incluso menores de edad, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba llamó a las familias a estar alertas, pues muchas de ellas son "enganchadas" a través de redes sociales.

"Sabemos que en los últimos meses en la zona se ha incrementado muchísimo la desaparición de jovencitas", señaló Araceli Salcedo Jiménez, representante de ese colectivo.

Hizo un llamado a todas las jóvenes a que sí tienen algún problema lo hablen con su familia y no los hagan pasar por un mal rato y sobre todo que ellas no se expongan.

Indicó que lamentablemente con el uso de las redes sociales algunas son "enganchadas" por ese medio y desafortunadamente algunas de ellas son localizadas sin vida, lo cual es una situación terrible para sus familias y sus madres.

Señaló que esa problemática no ha cesado, en ocasiones baja, pero las desapariciones no han parado en el estado ni a nivel nacional y así lo saben al compartir fichas de otros estados con compañeras de otros colectivos y a su vez ellas les ayudan con las fichas del estado.

Silencio de las ausentes: familias claman a las autoridades atención en el tema

Consideró que las autoridades en el estado deberían poner un poco más de empeño en este tema y no decir que ha disminuido, que no pasa nada o que todo está superbien, porque como colectivos sabemos que esa no es la realidad.

Mencionó que cuando se acercan las familias las apoyan y asesoran para sepan qué hacer y se dé la búsqueda inmediata de sus desaparecidos en colaboración con la Fiscalía y con la Comisión de Búsqueda Estatal.

Reconoció que en el mejor de los casos regresarán sanas y salvas, pero lamentablemente también hay otros en donde no se vuelve a saber de ellas o son halladas sin vida.