Recuerdan al periodista Jacinto Romero Flores en Ixtaczoquitlán (+Video)

Este viernes, será entregado un premio póstumo al periodista y locutor Jacinto Romero Flores en Córdoba, en el marco de la entrega de un premio de investigación.

Además que durante la próxima sesión del pleno de la Secretaría Ejecutiva de la CEAPP se propondrá que de manera simbólica la Sala de Juntas en Xalapa lleve su nombre.

Esto lo informó el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Israel Hernández Sosa.

Este miércoles, se rindió un homenaje en memoria del reportero originario de Ixtaczoquitlán, organizado por la CEAPP en el marco del Foro Veracruzano de Periodismo "Historias de altura", que se desarrolla del 24 al 27 de septiembre en Tierra Blanca, Córdoba e Ixtaczoquitlán.

El alcalde Nahúm Álvarez Pellico, dijo: "lamentamos mucho la situación y no me resta más que solidarizarme con la familia y decirles que estoy con ustedes".

También pidió a la Fiscalía General del Estado que se esclarezca este hecho y que no quede impune.

Homenaje a Jacinto Romero

La oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ONU), María Paula Gómez Warner citó que desde 2019 han documentado en México al menos 47 asesinatos de periodistas y siete de personas trabajadoras en medios.

Estos hechos posiblemente relacionados con su labor; además que, de 17 personas periodistas que fueron desaparecidas tres recuperaron su libertad y cuatro aún no son localizadas, sumando un total de 71 víctimas.

En total, 59 habían sufrido incidentes de seguridad y al menos 12 contaba con medidas de protección otorgadas por las autoridades mexicanas.

Al cumplirse tres años del asesinato de Jacinto Romero, su hijo, German Romero, agradeció el apoyo durante todo este proceso.

"Hemos vivido momentos muy tristes, hemos llorado, tocado los límites del odio y también hemos conocido el perdón, en lo personal puedo decir que yo ya no siento odio por aquel que disparó el arma que le quitara la vida a mi papá".

Aseguró que no siente rencor hacia aquel que ordenó que se perpetrara este delito y mucho menos hacia los involucrados; "tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así, no queremos odiar ni despreciar a nadie".

Subrayó que su padre dejó huella en la sociedad por su trabajo periodístico, pero ese era solo el canal para hacer lo que de verdad lo apasionaba, que era trabajo y labor social.

"Quiero dirigirme hacia los causantes del homicidio de mi padre; no sé si estas palabras te sirvan, casi estoy seguro que las vas a escuchar. No te odio, quizás existan personas que no te quieran, que tengan temor de ti, pero yo no te odio.

"No creo entender este camino que has elegido y por eso no te juzgo, no puedo hablar de lo que no conozco, lo que te aseguro es que si hubieras necesitado ayuda mi papá te habría dado su mano".

El secretario ejecutivo de la CEAPP, Israel Hernández Sosa, tras reconocer que la labor de Jacinto Romero informó que en los 11 años que lleva la comisión esta es la primera ocasión que se hace un acto de reconocimiento a un periodista asesinado.

Por último, dijo que a la fecha suman dos personas que se encuentran detenidas por el caso de Jacinto Romero, un autor material y otro intelectual.