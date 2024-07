Realizan en Orizaba la 19° edición de "DIF en tu Colonia"

El objetivo es acercar a los orizabeños a los servicios ofrecidos por el DIF





Teniendo como sede el vaso regulador el chirimoyo, éste día se desarrolló el "DIF en tu Colonia" número 19 con el fin de acercar los diferentes servicios que ofrece este organismo a los ciudadanos orizabeños a bajo costo o bien de manera gratuita cuando la situación económica de las personas es complicada.

"Este es nuestro DIF en tu colonia número 19. Recordemos que la intención de hacer estas jornadas es llevar todos los servicios a las diferentes colonias de la ciudad pero también a las colonias y unidades habitacionales aledañas", así lo informó el presidente de este organismo, Hugo Chahín Kuri.

Apuntó que además de los servicios que se ofrecen en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia que preside, también se acercan los servicios que ofrece el ayuntamiento de Orizaba con el objetivo de que conozcan el profesionalismo con el que se trabaja así como la entrega constante que se hace para el apoyo de la población permitiendo que esto se vea reflejado en una mejor atención a lo que requieren.

El funcionario municipal celebró que gracias a estas visitas que se hacen en las diferentes Colonias del municipio Orizabeño se ha logrado incrementar hasta en un 10 porciento el número de visitas que se hacen directamente a las instalaciones del DIF para darle seguimiento a sus problemáticas o necesidades.

"Se ha incrementado alrededor de un 10 porciento en las personas que visitan porque recordemos una persona puede obtener más de un servicio, entonces los servicios se nos han incrementado y nosotros lo medimos a través de las personas y ha sido alrededor del 10 porciento los que más de un año llevamos ya con el DIF en tu colonia".

Enfatizó que, tan sólo en el Club del Abuelo, se ha duplicado el número de personas que acuden tanto en el norte como en el sur, sumando más de 400 socios por los dos clubes en donde se respira un ambiente de mucha calidad y calidez permitiendo que las personas adultas mayores a través de diferentes cursos aprendan mucho y se la pasen muy bien.

Recordó que también se cuenta con el DIF en tu Mercado, en el que se lleva la misma dinámica destacando que algunos de los servicios que se ofrecen son: asesorías jurídicas, psicológicas, atención médica, servicios de relajación, atención de la UMA a mascotas, venta de despensas a bajo costo entre otros.

En otros temas y por cuánto hace a la Sala Multisensorial recientemente inaugurada, manifestó que la respuesta ha sido excelente y se cuenta con personal profesional y capacitado para poder atender a los niños precisando que habrán de esperar el regreso a clases para poder entablar un diálogo con los directores quiénes serán los que los apoyen para que los niños que lo requieran puedan ser canalizados a este lugar.

"Yo estoy esperando a que regresemos a clases porque los maestros, las escuelas y los directivos de las escuelas sin duda son los que nos van a ir ayudando para que más personas puedan llegar a hacer uso de esta sala (...) estamos trabajando con pequeños maestros y también colaboramos tenemos un convenio de colaboración para estar trabajando con ellos porque hay personas que muchos son candidatos son diferentes y se tratan de manera diferente y particular y quién no tiene un diagnóstico a través de esta asociación los mandamos con ellos y ellos nos dan un diagnóstico preciso y de lo que tenemos que hacer o no hacer con esos niños".