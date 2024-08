"Que sea permanente la vigilancia carretera en Veracruz, no solo por unos meses": Canacar

Cuando suceden y se dan a conocer robos y asaltos a nivel nacional sobre la Autopista 150D Orizaba-Puebla, el Gobierno Federal y Estatal manda operativos de seguridad, principalmente sobre el tramo que corresponde del kilómetro 231 al 239 en dónde recientemente sufrió el robo de su camioneta la activista Araceli Salcedo, posteriormente estos operativos se retiran y regresa la delincuencia con toda impunidad, así lo informó el consejero de la Canacar, Enrique Rustrían Villanueva.

Así mismo afirmó que en ese tramo de 8 kilómetros qué va de Magueyes, pasando por El Mirador hasta San José Cuyachapa, Esperanza Puebla, existen más de 80 salidas irregulares, de donde salen los grupos delincuenciales para robar a los transportistas, por eso, es de suma importancia que Capufe se involucre y tape todas y cada una de estás salidas y entradas clandestinas que hay.

"Ese es el problema a veces cuando pasa esto, cuando sucede algo en los medios y qué se da a conocer a nivel nacional, después de lo que sucedió, empiezan a mandar elementos y ya después otra vez se relaja el asunto y vuelve a pasar lo mismo, entonces ojalá y sea permanente la vigilancia y no nada más por unos meses, como cuando mandaron unos drones por un mes y después se olvidaron de ellos, es necesario que pongan más atención en esos tramos", afirmó.

El ex delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), en Orizaba- Puebla, aseguró que las Cumbres de Maltrata continúan siendo un foco rojo de inseguridad para el transporte, y no de ahora, sino desde hace muchos años.

"Desde hace muchos años, desde que yo era Delegado (CANACAR) siempre peleamos ese tema de la inseguridad en las Cumbres (Maltrata) siempre ha sido latente y sigue vigente lo que yo he mencionado es que necesitamos una coordinación entre Veracruz y Puebla para que los dos estados trabajen en conjunto y puedan mejorar la seguridad en esos tramos".

Lamentó que ambos Estados se echén "la bolita" cada vez que ocurre un hecho de violencia e inseguridad en la zona limítrofe de Veracruz y Puebla., "La verdad es que siempre pasa lo que comentas, que si pasa algo de este lado, Puebla le echa la culpa a Veracruz y viceversa, entonces yo creo que lo que hace falta es coordinación".

Rustrian Villanueva afirmó que también es necesario que se dé un seguimiento e investigación cuándo suceden estos acontecimientos, y que no se queda nada más, en ya pasó, sino que manden gente de la Policía de Investigación tanto de Veracruz como de Puebla, para observar qué es lo que sucede en estos tramos carreteros como en los pueblos aledaños., "La mayor parte de lo que se roban lo venden ahí o lo bajan en esos pueblos, entonces también es importante darle seguimiento".

El Delegado de la CANACAR, enfatizó que es necesario que Caminos y Puentes Federales (Capufe) se involucre, y cierre todas y cada unas de las salidas irregulares que existen en el cuerpo de ascenso de la vía rápida 2100 Ciudad Mendoza-Acatzingo, principalmente en el tramo que comprende de Magueyes, Maltrata, Veracruz a San José Cuyachapa, Esperanza Puebla.

"Es importante que Capufe se involucre en el tema de la seguridad de esa Autopista, como bien lo hemos mencionado desde hace muchos años, las salidas irregulares siempre ha sido una manera más fácil para que los delincuentes saquen los vehículos. Es importante que Capufe se involucre y que tape todas esas salidas irregulares que hay que nosotros evaluamos desde hace 5 años y hay más de 80 salidas irregulares en ese tramo".

Cuestionado sobre el porque si las autoridades ya conocen el tramo de mayor incidencia delictiva comprendido del kilómetro 239 al 231 porque no hacen nada, el Consejero de la Canacar afirmó que solo cuando ocurre algo de gran relevancia y se da a conocer a nivel nacional es cuando se vuelve a reforzar la seguridad en dicha autopista.

En cuánto al asalto que sufrió la activista Araceli Salcedo Jiménez, el consejero de la Canacar, Enrique Rustrían Villanueva dijo que desgraciadamente la delincuencia no se tienta el corazón y arrasa contra todos.

"Desgraciadamente pasó a alguien que ya había tenido otra tragedia, y que traumático es que te pase a ti y pues en vivo, ojalá y no le suceda a nadie, yo creo que a nadie le deseamos que le pase esto, lo bueno es que no le hicieron nada pero que al final la camioneta y el susto no se lo quita nadie".

En tanto al bloqueo que se desarrolló el miércoles 28 de agosto del presente, por un lapso de 10 horas, el también empresario transportista aseguró que las empresas registran pérdidas millonarias.

"Cada vez que hay bloqueos para nosotros las pérdidas entre cargas, tiempos, combustible son millonarias, el último bloqueo que tuvimos perdimos bastante dinero que al final no recuperamos, tenemos transportistas que transportan pollo vivo, transportan perecederos y que esos no se recuperan".

Por último informó que sobre esta importante vía de comunicación que enlaza del Sureste con el Norte del País Mexicano y viceversa, circulan un promedio de 35 y 40 mil unidades particulares y de carga pesada de manera diaria.