Protestan en Orizaba contra la reforma al Poder Judicial

Ciudadanos y abogados de Orizaba marcharon por las principales calles de Orizaba





Ciudadanos y abogados de Orizaba y la región de Las Altas Montañas, éste domingo llevaron a cabo una protesta y marcha por las principales calles de la Ciudad de Orizaba, en defensa del Poder Judicial Federal (PJF) y que no se apruebe la tan llamada reforma y este pueda continuar siendo independiente y velando por los derechos de los mexicanos.

En punto de las 11 de la mañana, los cerca de 50 ciudadanos orizabeños y litigantes, se concentraron en la Alameda Central Gabilondo Soler Cri Cri, para salir en marcha sobre la Avenida Colón, pasando por el Palacio Municipal de Orizaba y terminar en el Parque Castillo, en el corazón de la Pluviosilla.

Durante su caminar, los protestantes pidieron jueces preparados y no por obediencia, jueces con compromiso de velar por los derechos de los mexicanos y no de elección popular, ya que eso no garantiza que el Poder Judicial Federal que tiene como objetivo aplicar la ley que se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueda llevarse a cabo.

"El motivo de esta marcha es precisamente para manifestar la inconformidad por la Reforma al Poder Judicial de la Federación, que los jueces sean de carrera, ¿Ésto que quiere decir?, que sean jueces preparados, que han logrado uno a uno los logros y puestos que han obtenido bajo concursos y acreditaciones de calidad, jueces con experiencia y capacidad para ocupar cada uno de los puestos".

Lamentaron que con esta Reforma, se pretenda que lleguen jueces por elección popular, jueces sin experiencia y sin acreditar esa capacidad que se necesita en el Poder Judicial Federal.

"No puede ser que quieran sustituir a estos trabajadores que han dedicado toda su vida al Poder Judicial Federal por personas que únicamente ganen una elección popular, ya que eso no garantiza su buen desempeño".

Los protestantes portaron algunas lonas y cartulinas, en las que se podía leer: "abogados de Orizaba por tus derechos y por México. Carrera judicial Sí, jueces por voto popular No"; "Poder Judicial contra actos y funciones de autoridades"; "México requiere justicia independiente"; "Te defiende el Poder Judicial Federal"; "Justicia imparcial Independencia Judicial"; "Poder Judicial Contrapeso Nacional"; "Por ser imparcial nos quieren afectar"; "Los Derechos Humanos no deben ser violados", entre otras más.

Una vez que concluyó la marcha en el Parque Central, de Orizaba, los ciudadanos lizarreños y abogados de Orizaba en la región llevaron a cabo un mitin en el kiosco, para informar a la ciudadanía sobre las consecuencias que se podrían tener al aprobarse esta reforma.