Productores locales afectados por los tiempos de calor extremo

Everardo Sandoval Ruano, productor y vendedor de frutas en la región de Misantla, enfrenta una temporada particularmente difícil, en medio de un calor abrasador, la venta de frutas como zapote mamey, aguacates, paguas o chininas, plátanos y naranjas ha disminuido drásticamente.

"La venta está un poco baja, está muy baja, casi no, por lo mismo de que hace mucho calor y la gente no sale casi tampoco", comenta Everardo, quien a sus 68 años sigue trabajando incansablemente para sobrevivir en el mercado.

La situación no es sencilla, Everardo vende el kilo de mamey a 30 pesos, asegurando a sus clientes que, si alguna pieza sale defectuosa, él la cambiará, "si algún mamey le sale a mi cliente defectuoso, malo, viene y yo se lo cambio", explica, este compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente es fundamental para mantener su clientela fiel en tiempos difíciles.

El calor extremo ha afectado no solo las ventas, sino también la producción, "el mamey, ese es cálido, pero ahorita se pasó mucho el calor, este año hubo algo, no como otras veces que hay bastantísimo, pero más o menos hubo regular", señala, sin embargo, este no ha sido el único problema, la tala indiscriminada de árboles está afectando gravemente la producción local, "por lo regular todos los árboles los están talando, por ejemplo, la pagua, vas al monte y ya no encuentras árboles de pagua, los hacen para tablas, para cercas, para siembra".

La delicada pagua, especialmente, ha sufrido bajo el sol abrasador, "la pagua es muy delicada, el sol la perjudica mucho, está muy quemada de sol, no va a haber muy buena pagua este año, además, no creció, se quedaron muy pequeñas las frutas", lo mismo ha ocurrido con el aguacate, que el calor y la falta de lluvias han dejado en una situación precaria, "no va a haber buena cosecha este año de aguacate por lo mismo de que las aguas se atrasaron, de que no ha llovido".

Everardo y otros pequeños productores necesitan apoyo gubernamental, pero hasta ahora no lo han recibido, "a nosotros nunca nos han apoyado en la fruta que hay que vender, siempre nomás por ejemplo, yo cuando quiero trabajar mis rutas, me pongo a trabajar y como que tengo cuidado, guardo unos centavitos, y empiezo a comprar árboles con tiempo, pero ahorita el del árbol ya te pide muy caro".

Los costos de producción son altos y los márgenes de ganancia, bajos, "hay que pagar cortador, hay que pagar ayudante, hay que pagar sacada del monte y hay que pagar transporte para la casa, nos vienen quedando unos cinco o seis pesos por kilo", detalla Everardo, además, la competencia con otros vendedores que no ofrecen garantías de calidad añade otra capa de dificultad.

A pesar de estos desafíos, Everardo sigue adelante, cuidando de sus clientes y asegurándose de ofrecer productos de la mejor calidad posible, "yo cuido a mi cliente porque mi cliente me sigue comprando, yo sigo de ahí trabajando".

La situación de los productores locales es un recordatorio de las dificultades que enfrentan quienes dependen de la agricultura y las ventas directas para subsistir, especialmente en tiempos de condiciones climáticas extremas.

La esperanza y el trabajo duro siguen siendo los pilares que sostienen a Everardo y a muchos otros en su comunidad, "no nos queda más que aceptar la santísima voluntad de Dios y todo está bien, gracias a Dios", concluye Everardo, agradeciendo a sus clientes y pidiendo bendiciones para todos.