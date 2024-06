Deplora Manuel Huerta viejas prácticas de ´chapulines y monarquías´

El senador electo, Manuel Huerta, rechazó las viejas prácticas de otros partidos para designar a las y los candidatos a las presidencias municipales.

Ante ello, advirtió dará una lucha de ética para combatir estas acciones que atentan contra la democracia y los valores que impulsa Morena.

"Más allá de que la reforma se aplique para después vamos desde ahorita a luchar porque no vengan los chapulines, no vengan los que toman un cargo ahorita y mañana quieren otro.

"Que no vengan los familiares de todos los que dicen, es que no es reelección, nada más quiero que se quede mi mujer, que se quede mi hija, que se quede mi novio, eso no, eso se acabó".

Dijo también que el debate al interior del Morena está abierto, aunque la filosofía es clara por lo que insistió que cada servidor público que fue electo para un cargo debe de cumplirle al pueblo, no puede dejar tirado el puesto porque ya aspira a otro.

Eso habla muy mal, dijo, de su compromiso, de sus principios y de sus valores al anteponer su interés personal por encima de la vocación de servicio.

"Y el ejemplo manda, yo no voy a decir ahora yo quiero ser alcalde de Xalapa porque gané más votos que nadie, no; aquí el cargo que te dieron a cumplirlo, cien por ciento y eso es lo que vamos a hacer, aunque la ley lo permita", aseveró.

No a los caciques

Insistió en que la lucha del movimiento ha sido contra esas mañas, vicios y prácticas caciquiles que tanto daño le han hecho al pueblo, por lo que reiteró que en Morena, menos que nunca, debe permitirse estos intentos de volver a la vieja historia que ha dejado lamentables gobiernos de corrupción, saqueo, enriquecimiento de unos cuantos y pobreza de todo un pueblo.

También te puede interesar... Así destapó Manuel Velasco a Alberto Silva para la alcaldía de Tuxpan (+Video)

Manuel Huerta consideró que, al concluir el proceso electoral federal y estatal en el que Morena se consolidó como la primera fuerza, logrando el apoyo del pueblo en todo el territorio estatal, implica una enorme responsabilidad para el Movimiento a fin de llevar las mejores candidatas y los mejores cuadros a la elección municipal.

"Nosotros luchamos contra el caciquismo, contra la monarquía, el compadrazgo, el amigüismo, va a ser una lucha de ética política y va a ser épica porque vamos a acabar con esas prácticas, que todavía inclusive en nuestra causa algunos quieren hacer valer".