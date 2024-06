Procuraduría del Medio Ambiente avanza rescatando cuerpos de agua en la entidad

Debido a que en material ambiental hay mucho qué hacer, la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) trabaja en el río Viejo, en Otatitlán; en un santuario en Tembladeras, para el rescate de fauna, y en muchos cuerpos de agua, indicó el titular de esta depedencia, Sergio Rodríguez Cortés.

"Estamos trabajando en Santiago Tuxtla, en Alto Lucero, en Alvarado, rescatando ríos, lagunas, cuerpos de agua, que en esta época se ve cómo el ser humano ha tenido mucha incidencia en el deterioro ambiental, entonces lo que hacemos es restaurar estos lugares", apuntó.

Rodriguez Cortés mencionó que también se trabaja fuerte en lo que son los centros de disposición final de la basura, como son los rellenos sanitarios y centros de transferencia.

Comentó que próximamente se inaugurarán los rellenos sanitarios de Tantoyuca y Oluta, así como los rellenos sanitarios de Martínez de la Torre, además de que están listos ya los de Ángel R Cabada y Juan Rodríguez Clara, por lo que se sigue avanzando.

Mencionó que en el caso de Córdoba ese proyecto se canceló e incluso hace unos meses se reunió el gobernador del estado con el alcalde Juan Martínez Flores y le preguntó si había condiciones para hacer el centro de transferencia con mucho gusto se haría la inversión, pero desafortunadamente no fue así.

Recordó que ese tema fue causa de conflicto social, pues la sociedad nunca permitió el avance de ese proyecto y ahora quedan pocos meses para concluir esta administración.

No obstante, remarcó que si hubiera condiciones se entraría a llevar a cabo ese proyecto pero no hubo respuesta satisfactoria de la gente y no tiene ya ánimo de entrar a ese tema y aunque sería un beneficio para la población, si ésta no quiere, no se puede hacerlo a fuerza.