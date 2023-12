Prevención del VIH; IMSS Veracruz Norte concientiza

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte hace un llamado a la población para hacer conciencia respecto a la importancia de la prevención del virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como su detección oportuna y tratamiento.

El médico internista Carlos Vinicio Araujo Pérez, encargado del programa Profilaxis Preexposición (PrEP) y Postexposición (PEP) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, comentó que el VIH es un virus que afecta las células de defensa del cuerpo y que cuando no es controlada, produce SIDA, enfermedad se transmite por contacto sexual no protegido; por transfusiones de sangre o derivados; de una madre a su bebé durante el embarazo, en el parto o, a través de la leche materna y por el uso compartido de agujas infectadas.

El VIH no se trasmite por contacto como es el caso de la varicela o el sarampión, el virus no se transmite en acciones cotidianas como abrazar, besar, compartir vasos y cubiertos, ni tampoco por compartir baño o dormir en la misma cama.

En muchos casos el VIH no presenta síntomas o durante los primeros tres meses, las personas infectadas pueden confundir la aparición de este padecimiento con cualquier otro tipo de enfermedad como dengue o un cuadro gripal. Algunos de los síntomas que podrían presentarse son: fiebre, manchas en la piel, inflamación de los ganglios presentándose como bolitas en el cuello, entre otros.

El IMSS cuenta con el tratamiento profilaxis preexposición (PrEP), que consiste en un tratamiento combinado que se brinda a aquellas personas que se encuentran en alto riesgo de contagio, para tener acceso a este tratamiento se debe presentar el derechohabiente con su médico familiar y explicar, el por qué considera que podría haber estado expuesto.

Asimismo, se cuenta con la profilaxis postexposición (PEP), este tratamiento médico es contra el VIH dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición al VIH, para prevenir la infección y solo debe usarse en situaciones de emergencia, no se destina como uso regular y no sustituye el uso de otros métodos de prevención.

Es importante realizarse de manera anual la prueba de detección para que con oportunidad, en caso de ser positivo, el paciente debe ser canalizado al Segundo o Tercer Nivel de Atención Médica.

La detección oportuna y el tratamiento adecuado debe ser tomado diariamente, una persona con este padecimiento puede llevar una vida relativamente normal, incluso la carga viral puede llegar a ser indetectable; de lo contrario se expone a múltiples enfermedades ya que su sistema inmunológico esté debilitado.

El Seguro Social invita a la población en general a utilizar condón durante las relaciones sexuales para evitar el riesgo de contagio, además informó que este método de barrera se proporciona de manera gratuita a quien lo solicite en los consultorios de Medicina Preventiva de las Unidades de Medicina Familiar.