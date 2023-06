Presidenta del DIF se ampara contra alcalde de Texistepec

Nancy Leaños Fernández, presidenta del sistema municipal para el Desarrollo integral de la familia (DIF) de Texistepec, solicitó la protección del poder judicial de la federación mediante una demanda de amparo, contra la decisión del presidente municipal, Víctor Manuel Sánchez Florentino de nombrar a una directora de esa dependencia sin tomarla en cuenta.

"Metí un amparo porque estoy peleando esa parte donde voy a a proceder por mi derecho de tener a una persona de mi confianza y esta persona, de parte mía" declaró a Imagen del Golfo.

El cargo por el momento, señaló, está vacante y suspendido. Mientras, existe un encargado de despacho de esa dirección del DIF.

"En mi caso sigo trabajando porque yo asigne una persona encargada de despacho, no hemos tenido respuesta de allá arriba (presidencia municipal)" abundó en entrevista.

El 26 de mayo pasado, la alcaldía nombró a María del Carmen Natividad Quintana como directora del sistema municipal DIF, sin tomar en cuenta la propuesta que previamente había realizado Nancy Leaños en su calidad de presidenta de ese organismo social.

Ella ofreció a German Santander Delfin para ese puesto, pero el presidente municipal lo rechazó y nombró a María del Carmen Natividad Quintana, lo que generó un nuevo conflicto entre quien fuera la esposa de José Luis Flores Sabiaur y la primera autoridad del cabildo, quien asumió ese cargo, luego de que el esposo de Nancy Leaños falleciera poco antes de que pudiera tomar protesta como alcalde en el 2022, cargo que había ganado en las elecciones de ese año.

La viuda de José Luis Flores acusó que la división entre el alcalde y el DIF, ya es más que evidente y que hasta el momento no han tenido un diálogo al respecto.

"La verdad no dice nada, no platica, no hay dialogo, las cosas están más que claras, de parte de ellos hacia mi persona, hay división" afirmó.