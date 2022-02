Reitero que las nevadas generan el aumento del turismo considerablemente.

"El volcán con nieve es un atractivo mayor; el volcán sin nieve es visitado, pero con nieve aumenta más, y por ello esperamos un incremento entre un 30 a 40 por ciento".

Tras éste incremento en el número de personas en el Parque Nacional Pico de Orizaba, Rodríguez Deméneghi invitó a los turistas a mantener las reglas de cuidado y de operación.

"Número uno, es muy importante que los visitantes no forcen su vehículo, para lo que no está hecho; número dos, no obstruyas los caminos que piensas no hay nadie, no me estacionó sobre el camino, orillate siempre, no obstruyas el camino y evitemos lo sucedido hace 9 años, en donde tuvimos embotellamientos por que mucha gente se quedó estacionada sobre la carretera, pensando que no había nadie".

El también guía de turistas enfatizó que el horario de descenso no debe ser mayor a la 1 o 2 de la tarde, esto dado que el clima es muy cambiante y las condiciones que guarda la montaña son más extremas, por lo que cada que alguien acceda a este lugar debe reportar su llegada al lugar y al mismo tiempo pagar el derecho del Parque Nacional que es de 54 pesos por persona.

"En el lado de Veracruz los reportes están llevando en el 911 para la zona de Orizaba, entonces es muy importante saber a dónde vas. No hemos tenido problemas de accidentes desafortunadamente".

En tanto a la seguridad en los alrededores del Parque Nacional Pico de Orizaba, Ricardo Rodríguez Deméneghi destacó que afortunadamente las autoridades policiales han redoblado acciones, lo que permite una mayor tranquilidad para los visitantes, aunque lo más importante es tomar en cuenta los horarios de descenso que son máximo a las 14:30 horas.

"La policía se aplicó y diversas autoridades también, se están aplicando en esto; no es una constante, es un riesgo como en toda la inseguridad que hay en todo el país".