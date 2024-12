Canaco y Policía Municipal activan QR para reforzar la seguridad en Orizaba

Autoridades de la Cámara Nacional del Comercio en coordinación con la Policía Municipal de Orizaba, éste día pusieron en marcha el "QR", que no sólo ayudará a los establecimientos comerciales sino a la ciudadanía en general y turistas que estén presentes o envueltos en hechos delictivos; se pretende mejorar y reforzar la seguridad en la Pluviosilla pero principalmente salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

La presidenta del organismo empresarial, Ihali Saldaña Romero dijo que se pretende que la mayor cantidad de negocios de Orizaba puedan establecer más esquemas de cercanía con la ciudadanía a través de mensajería de seguridad.

"Este código va a estar expuesto las 24 horas del día los 7 días de la semana y en cualquier momento que alguien tenga algún problema de seguridad se puede estacionar, escanea y aquí vendrán a apoyarlos la Policía Local que como bien saben ustedes en semanas anteriores se certificaron mediante Calea y creo que hoy en día es una ventaja más para confiar en la Policía que tenemos aquí en Orizaba", dijo.

Acompañada de integrantes del Consejo de Cámara y del Comité de Seguridad Municipal, agregó que a la fecha suman tres socios que se han adherido a los cuales les habrá de elaborar su QR georeferenciado para que en caso de que ocurra alguna incidencia sea atendido de manera oportuna por los policías municipales de la ciudad y se canalice a la instancia correspondiente según sea la emergencia.

Por su parte, el coordinador de la Policía Municipal Orizabeña, Mauricio Sosa García explicó que derivado de que hoy las personas ya no les llama la atención hacer llamadas telefónicas, ahora se busca está cercanía mediante la tecnología, es por ello que este QR será de gran utilidad.

"Hoy en día la gente ya no le gusta hacer llamadas telefónicas de acuerdo a las estadísticas todo mundo está optando por el la opción de mensajería y nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar ese canal digital para acercar también los servicios de seguridad o cuestión de vialidad o cuestión de atención prehospitalaria".

Agregó que una vez que se escanea el QR, se manda el mensaje hacia el C5 y el C5 toma el mensaje y manda inmediatamente una unidad policial.

"No sabemos de qué auxilio se trate no sabemos quién está llamando no debemos hacer preguntas como pudiera ser en la parte del 911, es más inmediato el tema".

De la misma forma solicitó mesura pero sobre todo responsabilidad a los ciudadanos para hacer uso del mismo, dado que a la fecha de cada tres casos que son atendidos, dos es porque la gente, principalmente turistas por curiosidad lo activan, afortunadamente han quedado sorprendidos de esta innovación para poder acercar los servicios de seguridad.

"Buscaremos promover con los distintos comercios con los espacios públicos y con los diferentes organismos que así no lo están pidiendo, también estamos buscando colocar en los bancos para combatir el robo a cuentahabientes de los cuales en los últimos dos meses llevamos cuantificados".

Sosa García afirmó que no hay una proyección de cuántos van a colocar pero si tienen al momento 41 puntos colocados, siempre esperando ampliarlos de acuerdo a la participación que tenga, porque estos puntos son individuales y no se pueden producir en serie porque cada uno es individual y generan una geolocalización particular, y ya geolocalizado tienen un stock el catálogo y tienen un punto para mandar inmediatamente una patrulla para que se pueda cubrir la emergencia.

Cabe mencionar que, el tiempo de respuesta es de tres a cinco minutos y depende de la contingencia que se está llevando a cabo en ese momento.