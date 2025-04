El Águila de Veracruz: Kelsie Whitmore busca ser la primera mujer en jugar en la LMB

La temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol está por empezar y uno de los equipos que siempre da de qué hablar es el Águila de Veracruz. Y este año no será la excepción.

El Glorioso podría hacer historia en esta temporada ya que a sus filas ha sumado a la beisbolista estadounidense Kelsie Whitmore, quien fue invitada a la pretemporada emplumada y podría ser la primera mujer en jugar en el campeonato mexicano.

Kelsie Whitmore se desempeña dentro del diamante como lanzadora y jardinera; sus inicios fueron jugando softbol en la Universidad de California con los Fullerton Titans, luego dio el salto al beisbol donde ha jugado con tres equipos:

En redes sociales circulan varios videos que muestran el estilo de juego de la beisbolista de 26 años y que dan una idea del por qué el equipo veracruzano se fijó en ella para integrarla a su pretemporada.

Here are Kelsie Whitmore´s two strikeouts from last night´s game. She went 2.2 IP, gave up three hits, three runs (zero earned), walked one and struck out two. pic.twitter.com/tG4Tu5DtL8