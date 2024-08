¡Por fin! Reabastecen los tinacos del Hospital Regional de Río Blanco

Luego de que personal del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) denunciara la falta de agua en ese nosocomio desde hace tres semanas, la tarde del miércoles acudieron pipas para llenar los tinacos del inmueble.

Este jueves, trabajadores de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH) reanudaron labores al interior del nosocomio para llevar a cabo el aseo de todas las áreas, incluyendo sanitarios, los cuales se encontraban en situación deplorable.

El personal dijo desconocer si la directiva del hospital adquirió pipas o solicitó el apoyo de algún ayuntamiento de la zona, pero la tarde del miércoles vieron que llegaban algunas unidades para llenar los tinacos.

Cabe recordar que el personal había denunciado que al interior del HRRB prevalecía un ambiente insalubre para el personal y pacientes debido a la falta de agua en las instalaciones.

Al no contarse con el vital líquido, no sólo no se podía hacer la limpieza de las instalaciones, sino que nadie se podía lavar las manos y los pacientes no se podían asear.

Este día, afortunadamente, ya caía agua en los lavabos, situación que espera el personal persista, ya que se desconoce por qué disminuyó el abasto de agua y la poca que caía, estaba sucia.