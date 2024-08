Más problemas en el Hospital Regional de Río Blanco: no cuentan con agua desde hace tres semanas

Aunado a la problemática que hay con el personal de limpieza que está en paro por falta de pago, en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) se tiene el problema de que desde hace tres semanas no hay agua potable.

"No hay agua en ningún área del hospital, sólo cae un rato por la tarde, pero está en condiciones insalubres. Ni para el personal ni para los pacientes hay", indicaron trabajadores de este nosocomio.

Señalaron que el principal problema es que nadie se puede lavar las manos, también por los sanitarios que están "lo que les sigue de sucios", pero al personal y a los pacientes y familiares no les queda de otra más que hacer sus necesidades ahí.

Indicaron que los pacientes no se pueden asear debido a la falta de agua y lo mismo pasa con la limpieza del hospital, que no se puede realizar porque no se cuenta con el vital líquido.

Mencionaron que esto ha causado mucha inconformidad por parte de los pacientes y el personal, por lo que se ha reportado esta situación "múltiples" veces al director.

Sin embargo, apuntaron, hasta ahora no ha habido respuesta y no se ha tomado ningún acción, como pudiera ser pedir el apoyo al ayuntamiento de Río Blanco para que envíe una pipa, o si no quiere ese alcalde, que se compre una.

"Es indignante que haya falta de agua en un hospital donde lo principal es la salud, pues esto genera un alto riesgo de infecciones nosocomiales", expusieron los inconformes.

Detallaron que en este hospital hay una plantilla de mil trabajadores entre personal de base y de contrato, sin olvidar también la alta cantidad de población que diariamente acude al lugar para consultas, estudios y otros servicios.