Podrían quitar más del 50% de agua a vecinos de Arroyo Hondo, en Misantla

Derivado de una serie de atropellos que están viviendo los habitantes de la comunidad de Arroyo Hondo del municipio de Misantla, por parte del comité del comisariado ejidal, señaló Eric Torres, agente municipal de la localidad, manifestando que los involucrados serán llevados ante la fiscalía de distrito.

Eric Torres dio a conocer a la comunidad que desde 1979 Arroyo Hondo fue expropiado pasando a dominio pleno y por tal motivo el comisariado ejidal no tiene autoridad para ejecutar la serie de acciones que está realizando con la ciudadanía, donde les exigen fuertes cantidades de dinero por trámites y deslindamiento de solares.

"La problemática que estamos atravesando aquí es que puedan quitarnos el 50% de abastecimiento de agua potable para nuestra comunidad, porque los representantes ejidales están haciendo mal manejo de su cargo y esto nos lleva a podernos dejar sin agua al 50% en Arroyo Hondo".

Dijo que esta problemática se estará disipando ante la fiscalía de distrito debido a que perjudica a los vecinos: "Les estamos informando que nuestro amigo Eric Esteban y Eleazar que son de la comitiva del ejido siguen metiéndose a vender, invadir, de hacer daños y perjuicios en solares que ya tiene dueño desde hace muchos años, tiene posesión, ellos tendrán que pagar en su momento ante la fiscalía que se les va a llamar para que reparen esos daños que están cometiendo".

Finalizó mencionando que no se permitirá que la población tenga déficit en el tandeo de agua, pues se estarán tocando las estancias legales y de las autoridades municipales para que esta problemática pueda tener una debida solución: "Anticipo que hay mucha prioridades de que no se pierda y vamos a luchar casi contra viento para que no se permita eso, aparte con el amigo Alejo y don Carreón que siempre nos ha apoyado con el agua de antemano quiero decirles, hay la posibilidad de que si logramos este éxito vamos a tener hasta 7 pozos".

La comunidad de Arroyo Hondo dejó de pertenecer al ejido en 1979 en el periodo de José López Portillo, que se expropió sus tierras para que sus habitantes pudieran tener dominio pleno de sus solares.