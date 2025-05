Ningún candidato de Morena ha renunciado por inseguridad: Ramírez Zepeta

A pesar de que los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas, le han quitado la vida a una candidata y a un candidato de Morena a las presidencias municipales, el resto se mantiene firme y ninguno ha renunciado, mencionó el dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta.

Indicó que se ha mantenido en constante comunicación y pláticas con candidatas y candidatos, los cuales hasta el momento no han pedido renunciar.

"Yo he platicado con los compañeros, compañeras candidatas y no hasta ahorita no ha habido renuncia alguna de algún compañero o compañera candidata, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna renuncia", expresó.

De igual manera, cuestionado sobre quién ocupará la candidatura de Texistepec después de lo ocurrido con la candidata Yesenia Lara, el dirigente Esteban Ramírez, puntualizó que ya está en trámite el registro de la persona que tendrá la nueva candidatura por aquel municipio y será en cuestión de días que se anuncie.

Recordó que en Coxquihui, la candidatura fue repuesta inmediatamente, tras la muerte del candidato Germán Anuar Valencia y ahora será su hijo Román Valencia el candidato.