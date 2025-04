Poder Judicial debe ser cercano a la gente; urgente, mejorar condiciones laborales (+VIDEO)

Con las propuestas de tener una justicia más cercana y eficiente mediante el mejoramiento de las condiciones laborales del personal del Poder Judicial y el acercamiento a la ciudadanía, Benito José Vergara Moreno, aspirante a juez de distrito en materia mixta por el Distrito Judicial 2, llamó a la población a que este primero de junio acuda a elegir a sus jueces y magistrados.

El doctor en derecho con especialidad en justicia administrativa y derecho de trabajo y justicia laboral, señaló que no se puede ofrecer justicia pronta y expedita si quienes la imparten laboran bajo condiciones precarias.

Por ello, debe haber una distribución equitativa de las cargas de trabajo y simplificar formatos, sin sacrificar certeza jurídica y lograr resoluciones más claras y comprensibles para los ciudadanos.

Asimismo, indicó que se debe acercar el Poder Judicial a la gente eliminando la barrera que separa a los juzgados de la ciudadanía, brindando orientación incluso en casos que no correspondan a su competencia directa.

Indicó que con la experiencia que le ha dado su trayectoria en el Poder Judicial, en donde actualmente se desempeña como secretario en un Juzgado Federal, sabe que hay quienes están haciendo algunas propuestas "descabelladas" pues desconocen el funcionamiento interno del sistema judicial.

"Se nos ha dicho que se dictarán mil 300 sentencias al mes y que se sesionará dos veces por semana, exigiendo dos proyectos semanales por secretario; eso es materialmente imposible", señaló.

Vergara Moreno comentó que él puede sacar una sentencia al día, por lo que sabe que ocho es materialmente imposible, por lo que tampoco se vale hacer falsas promesas.

Resaltó que desde diciembre ha trabajado con personal limitado, logrando resultados eficientes sin sacrificar el bienestar del equipo. Su lema: es "simplificar más para sacar más".

El aspirante a juez de distrito en materia mixta por el Distrito Judicial 2, que abarca desde las Altas Montañas a Los Tuxtlas, exhortó a los ciudadanos a votar por quien tiene la preparación y trayectoria necesarias.

"Soy vecino de Veracruz, aquí crecí, aquí estudié. Si no me conoces, conoce mi propuesta. No te voy a fallar. Vota este 1 de junio por una justicia cercana y con rostro humano, marcando el cuadro azul, número dos en la boleta amarilla", invitó.