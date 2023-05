Pide diputada confiar en sistema de salud tras desaparición del Insabi

Tras la desaparición del Insabi y la adhesión de sus derechohabientes al IMSS Bienestar, la diputada federal Dulce María Corina Villegas Guarneros aseguró que se busca que todos y cada uno de los mexicanos cuente con una atención médica digna y de calidad.

"Hay que tener confianza, principalmente eso se tiene que garantizar la salud. Hay que recordar que el Presidente, en un principio, siempre decía que el número uno para México era la educación, pero cuando se dio a la tarea de recorrer el país y los hospitales, hubo un cambio".

Admitió que existe mucha corrupción dentro de los hospitales y eso se refleja en la carencia de medicamentos; "pareciera que no, pero en el tema de salud hay mucha corrupción, y lo vemos cuando en hospitales llegan los medicamentos y no hay para el paciente, y nos suceden temas de medicamentos que se caducan porque no salieron de esos inventarios o por que no hubo la salida en el momento oportuno".

La legisladora enfatizó que con toda modificación y desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), México busca que todas y todos los mexicanos tengan derecho a esa salud y a una atención digna.

"Se busca que todas y todos tengamos derecho a una salud, atención digna, no el que tenga más tenga derecho a poder acceder a una cirugía o un tratamiento, sino que todas y todos podamos hacerlo, principalmente para las personas más vulnerables que muchas veces llegan y necesitan ser atendidas".

Asimismo, confirmó que muchas veces las reglas de operación van complicando la atención, principalmente cuando los ciudadanos carecen de un documento; "que porque no tienes este papel, que si eres del ISSSTE y no puedes ir al Regional.

"Con todo esto, se busca garantizar la Salud, y nosotros también desde donde estamos crear los presupuestos necesarios también para que el recurso llegue y se ocupe de una manera correcta".

Cuestionada en que si confía que con estos cambios exista una mejor atención, dijo:

"Acá en la zona, me percato de muchas cosas, acá en esta Casa de Atención en donde recibimos quejas o que necesitan que se les ayude en algo, estamos muy de cerca con el Hospital Regional, es hacia donde la mayor parte de la gente más vulnerable se canaliza.

"Sabemos que se les está dando una atención oportuna y muy buena; en lo particular a mí me llena de tranquilidad, saber que se están creando las condiciones para que nuestros ciudadanos puedan acceder a un buen nivel de salud".