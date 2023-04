Pese a denuncias, no hay sanciones por saqueo del IPE

Aunque se han recuperado en este gobierno más de 900 millones de pesos del instituto de Pensiones del Estado (IPE) y hay denuncias interpuestas por el saqueo a esa institución, a la fecha no hay personas sancionadas, indicó la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos.

"No ha habido sancionados, los responsables son el secretario de Finanzas de las administraciones pasadas, el gobernador en turno; sin embargo, no ha podido concluir la carpeta de investigación. Nosotros estamos ahí a la espera de que pueda la Fiscalía también pronunciarse y aportamos lo que nos soliciten", expuso.

Griego Ceballos refirió que hay dos denuncias interpuestas, una por el subsidio del gobierno al IPE no entregado en un periodo muy largo, dos o tres administraciones estatales, y la otra es por lo que no se recuperó de la reserva y que gobierno del estado pidió prestado y no reintegró completo.

Consecuencias

Explicó que todo esto implicó que la reserva bajara y por ello se interpusieron las denuncias, que se sumaron a las interpuestas por la administración pasada.

Detalló que la cantidad que está pendiente por el subsidio es de alrededor de ocho mil millones de pesos, mientras que por lo de los retiros que hicieron los gobiernos son aproximadamente cuatro mil millones de pesos.

La directora del IPE destacó que no sólo se han quedado con las denuncias, sino que han luchado para recuperar ese dinero y a la fecha se ha logrado rescatar más de 900 millones, y la meta es dejar una reserva fuerte que respalde el pago de futuras prestaciones.

"Nuestra reserva técnica se alimenta del Programa de Préstamos, que en este periodo la verdad ha subido mucho, tenemos un presupuesto de 500 millones de pesos; también se alimenta de las inversiones que hacemos.

"La verdad hemos pactado una buena tasa de interés, no hemos tocado la reserva técnica, que es un punto principal, porque tenemos dinero para pagar y eso hace que la gente vaya teniendo confianza", abundó.

La directora del IPE fue entrevistada durante la visita que hizo a la ciudad para presentar el informe anual 2022 de actividades, evento que se llevó a cabo en el auditorio de la CROM.