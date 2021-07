Pese a crisis por COVID-19, cantante de raíces orizabeñas explota su talento en redes

El artista de Torreón, Coahuila pero con raíces orizabeñas señaló que encontró una cualidad que no sabía que tenía, qué es componer canciones y con tanto tiempo de estar encerrado que le sobraba, decidió ponerse a escribir.

"Siempre he estado acostumbrado a ser intérprete hasta que me puse a escribir y salieron canciones en las fui puliendo nos presentan a personas cercanas", dijo.

Subrayó que no todo ha sido negativo porque se han aprovechado las plataformas digitales para poder llegar a una mayor cantidad de público estás algún tiempo era más difícil.

"Subí al Instagram al Facebook haciendo Live, haciendo conciertos virtuales entonces también con tiktok, me puse a subir contenido y tenía como 300 seguidores, ahorita tengo 35 mil seguidores".

Aldo Peláez hizo un llamado a la población a vacunarse contra el SARS-CoV-2 ya que en la medida que la gente se inmunice y se siga cuidando con las medidas de salud habrá la apertura de los espacios con una mayor capacidad de personas.

Es de mencionar que el cantante de género regional mexicano Aldo Peláez, es originario de Torreón, Coahuila y de raíces orizabeñas, en su etapa de formación musical, desde los 12 años, cursó distintos talleres de instrumentos como la guitarra y el piano, tomando cursos de arte vocal con maestros de la Comarca Lagunera y en importantes centros de educación musical como Artescénica en la ciudad de Saltillo, Coahuila, dirigido por la Maestra Teresa Rodríguez; en el Taller de Opera del Festival Internacional "Lerdantino" en Lerdo, Durango con la Maestra Edith Contreras; en el Taller de Opera del Instituto Municipal de Música de Torreón bajo la dirección del Maestro Rogelio Nolasco y en clínicas vocales en la ciudad de México con el Maestro Ángel Rodríguez; cabe mencionar que actualmente nuestro artista cursa la licenciatura en música con acentuación en canto en la Universidad Lasalle con el maestro Rigoberto López Molina.

En su etapa como cantante de música popular, ha participado en varios eventos como vocalista de la "Big Band Jazz Coahuila" y ha realizado interpretaciones musicales novedosas como la nueva versión de "La Llorona" adaptación que mezcla ritmos de jazz, blues y pop trabajando en la producción musical con el pianista Shalóm Gallegos y el saxofonista Jorge Brauet, asimismo, en diciembre del 2020 realizó el video navideño "It´s Beginning to look a lot like christmas" y covers de cantantes reconocidos como Tonny Bennet, videos que se encuentran en sus páginas de redes sociales (aldopelaez.com).

Hoy tiene el agrado de dar a conocer al público orizabeño su primer sencillo titulado "Un Caballo de Tequila", obra de su autoría que es promovido mediante un video musical, el cual fue grabado en las instalaciones del antiguo Bar Reforma en Torreón, Coahuila y en escenarios naturales como las Dunas de Bilbao en Viesca, Coahuila bajo la dirección de Abraham Vargas.

