"Persiste falta de inclusión para personas con discapacidad en Orizaba": Estudiante de la UV

A través de su tesis "Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad y su Percepción de Movilidad en las Calles", la estudiante del cuarto semestre de Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana campus Xalapa, Perla del Mar Olmedo Hernández, confirma que, según su estudio sigue persistiendo la falta de inclusión para este sector de la población en el Pueblo Mágico de Orizaba.

"Mi interés sobre este tema se debió a que por primera vez que visite Orizaba me resultó un Pueblo Mágico muy atractivo, muy turístico pero al momento de ir transitando por esta ciudad me di cuenta que ésta no contaba con la infraestructura adecuada o necesaria para que todas las personas pudieran transitar por ella".

Si bien, se cuenta con calles que han sido modificadas en el primer cuadro de la ciudad, siguen sin cumplir aspectos que los Pueblos Mágicos deben tener para ser considerados como inclusivos y que incluye a los propios restaurantes y espacios que se han creado como producto turístico en la ciudad en la que no se ha considerado a los visitantes que tienen discapacidad motriz.

"Esto lo pude ver en muchos sitios turísticos que tiene como el Teleférico o el Parque de los Dinosaurios y todas esas nuevas atracciones que están generando que se encuentran limitadas para que todas las personas puedan acceder, excluyen o muestran algún sesgo hacia su acceso".

Olmedo Hernández subrayó que es un Pueblo Mágico que recibe a muchos turistas y que implica que reciba una cantidad económica notable la cual no ha sido visualizada o reflejada tan abiertamente para la infraestructura de las calles para que todas las personas puedan acceder en ellas.

"Mi tema se enfoca en tres tipos de usuarios las personas con discapacidad visual personas con discapacidad motriz y personas sin discapacidad".

Subrayó que, independientemente del turismo que pueda venir procedente de otros Estados y que cuente con discapacidad también se debe pensar en los ciudadanos que habitan en el propio municipio, puesto que son precisamente las calles que fueron detectadas de mayor dificultad para la movilidad de personas con discapacidad en donde habitan más personas con esta condición, quedando a deber en tema de inclusión, pero además se olvida que también los niños y las personas de la tercera edad hacen uso de esa infraestructura.

"Muchas veces pensamos que la accesibilidad universal solo son para las personas con discapacidad pero no nos damos cuenta que todos ocupamos rampas todos ocupamos infraestructura, la sección más vulnerable personas con discapacidad, niños y personas de la tercera edad son las que más ocupan este tipo de infraestructuras, pero no pensamos que todos somos propensos a presentar algún tipo de discapacidad y que todos vamos o esperamos llegar a una tercera edad, tarde que temprano todos vamos a adquirir o necesitar de esas instalaciones o infraestructura la cual nos están negando desde ahora".

La estudiante que obtuvo una beca del Conacyt se dijo comprometida con seguir analizando estos temas de movilidad en una sociedad cambiante en el que la discapacidad no solamente se adquiere de nacimiento sino otras ocurren por accidentes, las enfermedades crónico degenerativas e incluso por el abuso de alcohol y las drogas que generan lesiones de por vida, esperando que una vez concluida su tesis contribuya a mejorar la calidad de vida de loa ciudadanos.