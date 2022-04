Pérdida de agua en zona del Pico de Orizaba, en la mira de prensa de EU

La situación del glaciar Jamapa , el último que queda en el volcán Pico de Orizaba y cuya expectativa de existencia es de apenas una década, ha sido motivo de una publicación en la revista The World .

Ricardo Rodríguez Deméneghi, representante de la asociación Salvemos al Pico de Orizaba, indicó que periodistas estadounidenses visitaron la zona y se entrevistaron con población de las faldas del volcán como parte de un trabajo que documenta la pérdida de agua para los grandes asentamientos humanos en la costa del Golfo de México.

"Por dos días llevamos al volcán a periodistas norteamericanos de The World, PRI`s The World y The World NPR, que es una estación de radio, para hacer un reportaje de análisis e investigación sobre la sequía y pérdida de glaciares del Pico de Orizaba", comentó.

Rodríguez Deméneghi dijo que para ese trabajo se tomaron testimonios de la población e imágenes del volcán con el uso de drones.

Mencionó que ese equipo realizaba análisis desde la frontera norte, para ver la situación de las grandes ciudades que están próximas a lo que se ha llamado Día Cero, que considera "el punto hídrico de ruptura".

El trabajo que publicaron los periodistas estadounidenses y que se publicó el pasado 12 de abril puede ser leído en la siguiente liga: https://theworld.org/stories/2022-04-12/mexicos-last-glaciers-melt-communities-depend-mountain-springs-scramble-find

Ahí, se menciona que en la montaña más alta de México solo queda el glaciar Jamapa, el cual, de acuerdo con científicos, se ha derretido en un 60 por ciento, pero mientras hace poco se calculaba que desaparecería en 40 años, hoy ese pronóstico se ha reducido a una década.

De acuerdo con lo publicado, aunque el cambio climático es un factor importante en el derretimiento de ese glaciar, la tala ilegal en esa zona ha provocado que se acelere ese proceso.