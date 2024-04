Pepe Yunes denuncia a Nahle ante FGR; tienes doble moral, revira Rocío a priista

Por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el candidato a gobernador de Veracruz por la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Yunes Zorrilla, denunció ante la Fiscalía General de la República a la candidata a gobernadora de Morena, Rocío Nahle García.

Este martes, el priista acudió a las oficinas centrales de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR para presentar denuncia formal de hechos.

Precisó que existen elementos que pudieran acreditar la comisión de un delito por parte de la candidata morenista a la gubernatura de Veracruz.

José Yunes Zorrilla indicó durante el periodo de Rocío Nahle al frente de la Secretaría de Energía se presentó un crecimiento inexplicable de la fortuna de la funcionaria en su patrimonio.

"La candidata de Morena al Gobierno de Veracruz está relacionada en la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía de Veracruz y de Tabasco", expresó.

Agradezco a los medios de comunicación de la #CDMX su presencia para darle a conocer a los ciudadanos, tanto mi declaración #3de3 como la denuncia que interpuse ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) pic.twitter.com/s6NU5doei6 — PEPE (@Pepe_Yunes) April 2, 2024

Por ello comentó en que resulta de mayor relevancia que se esclarezca el origen y destino los recursos con los que se obtuvieron estas propiedades, pues aseguró que existe un "descuadre" entre propiedades e ingresos.

"Reunir el recurso necesario para pagar esos cerca de 60 millones de pesos que valen los inmuebles, le hubiera llevado 39 años, ahorrando todo su sueldo neto, por eso hemos presentado esta nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita", añadió.

José Yunes aseguró que la promesa de Morena de "no mentir, no robar y no traicionar" ha sido rota una y otra vez a lo largo de esta administración, por lo que llamó a los veracruzanos a no permitir que el partido que Morena continúe gobernando.

Nahle revira a Pepe Yunes

La candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, Rocío Nahle García, mencionó que todas las acusaciones en su contra obedecen a que la oposición no levanta y va a perder la elección.

En cuanto a los señalamientos sobre su patrimonio, recordó que su declaración patrimonial es pública y su domicilio es en Coatzacoalcos desde hace 24 años, donde ha vivido con su esposo y sus hijas, además que en Boca del Río renta una casa.

Lamentó que, ante la desesperación por su inminente derrota, adopten un triste papel, propio de una persona y político de doble moral.

"Triste el papel del opositor José Yunes Zorrilla, en México, allá fue otra vez a lloriquear con Ciro Gómez Leyva, a decir, a denostar, yo desde aquí le vuelvo a decir que las campañas se ganan con votos y aquí en Veracruz, yo soy una persona clara, de frente, de trabajo.

Recordó que, en redes sociales, Yunes Zorrilla, en su estrategia ha mencionado y mostrado unas fotografías de su casa en Coatzacoalcos donde habita desde hace 25 años con su esposo e hijas.

"En mi vida privada soy una mujer congruente, yo tengo una familia normal, una relación, yo no me manejo como él, con una doble moral, y eso es otra cosa yo ahí no me meto, pero eso es lo que deben ver los veracruzanos.

"Él decidió caminar hacia el insulto nuevamente allá en Ciudad de México, nuevamente difamándome con mentiras y falacias, característico de un mal perdedor", expresó.

Triste el papel de José Yunes Z. Pero le contesto de una vez.



El es una persona de doble moral en su vida pública y privada.



?? Mi declaración patrimonial es pública; tengo 24 años viviendo en esa casa de Coatzacoalcos con mi esposo e hijas.

??Y alquilo una casa en Boca del Río — Rocío Nahle (@rocionahle) April 2, 2024





Por su parte, Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz dijo:

"Es lamentable y patético el papel que está haciendo el candidato priista. Es el peón del Clan Yunes, esos Yunes que han robado a manos llenas en todos los puestos en los que han estado. El candidato priista es de doble moral, que lanza la piedra y esconde la mano. Hay que tener cuidado con él, es doble cara", agregó.

Esteban Ramírez Zepeta insistió en que lamenta que el priista anteponga el ataque, la guerra sucia, las mentiras y la difamación más que la propuesta, "pues los veracruzanos lo que quieren son propuestas y soluciones a sus problemas y no chismes infundados y calumnias".

Esteban Ramírez Zepeta afirmó que Pepe Yunes se siente derrotado y por eso ataca con mentiras y calumnias, "pero ni con todas las marrullerías van a engañar a los veracruzanos. Los ciudadanos, el pueblo de Veracruz está con Morena", dijo.

"El priista lo que debiera hacer primero es dar la cara y explicar su doble moral, primero a su entorno familiar y luego a los veracruzanos", concluyó.