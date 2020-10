Payasos de Tuxpan, afectados por pandemia

La cancelación de eventos y celebraciones particulares ha provocado que los grupos de payasos sean otro de los sectores afectados por la crisis sanitaria. Incluso en la calle ya no encuentran el sustento.

Irineo Cruz, representante de los payasos en la zona de Tuxpan, expuso que no hay nada de actividad para ellos y que afortunadamente, gracias a que muchos cuentan con una actividad extra que les genera ingresos, han logrado llevar el sustento a sus familias.

"Muchos de nosotros, tenemos un trabajo fijo o nos dedicamos a otras actividades además de hacer reír a niños y grandes, eso es lo que nos ha ayudado un poco ante esta situación.

"El impacto fue general. No podemos trabajar en las calles, nos aplazaron nuestros contratos y el transporte público no es redituable en este momento porque las unidades están vacías, mientras que no hay fiestas a las que estemos acudiendo", recalcó.

En ese sentido lamentó que la pandemia del COVID-19 "nos vino a pegar con todo".

"Tenemos familias qué mantener y poco a poco llevamos el sustento por nuestras actividades laborales fijas que tenemos, pero mientras las actividades que realizamos están paradas".