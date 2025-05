Habitantes bloquean accesos en Paso del Macho; esto denuncian

Habitantes de la colonia San José tomaron la decisión de bloquear los accesos principales a Paso del Macho, en protesta por la falta de atención a demandas comunitarias que, aseguran, fueron compromisos de campaña de la actual administración municipal.

Los inconformes cerraron la vía que conecta a las localidades de Purga, Atoyac y Camarón de Tejeda, interrumpiendo el tránsito vehicular en una zona clave para el transporte agrícola, particularmente para los camiones cañeros que se dirigen al ingenio El Potrero, el cual se encuentra en su último día de zafra.

La situación amenaza con generar pérdidas económicas importantes si los cargamentos no llegan a tiempo.

Los vecinos acusan a las autoridades municipales de no cumplir con la pavimentación de un tramo correspondiente al derecho de vía dentro de la colonia, el cual ha quedado en el abandono y dificulta el acceso. Una de las principales exigencias es el retiro de palmeras que se ubican en esa zona, pues señalan que su crecimiento afecta al cableado eléctrico, provocando constantes apagones que impactan en la vida diaria de los habitantes.

No obstante, al intentar dialogar con representantes municipales, éstos les informaron que la vía en cuestión no es propiedad del ayuntamiento, y por tanto no tienen competencia legal para intervenir, lo que ha generado aún más molestia entre los vecinos.

"El presidente nos prometió obras en campaña, pero hoy que ya está en el poder se deslinda de todo. No es justo que no tengamos ni calles decentes ni luz porque no quieren quitar unas palmas", señaló uno de los manifestantes.

Los inconformes advirtieron que no se retirarán hasta que una autoridad con capacidad de decisión se presente y les dé una solución clara a sus demandas. La situación podría agravarse si el paso sigue cerrado, afectando no sólo al sector cañero sino también a decenas de familias que dependen de este paso para su movilidad cotidiana.