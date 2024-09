Orizaba sigue de luto, DIF lamenta parricidio de adultos mayores

El presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Orizaba, Hugo Chahín Kuri, lamentó el parricidio de dos adultos mayores en la ciudad la tarde del sábado; sin embargo, puntualizó que no se tenían antecedentes de alguna situación con esas personas.

"Es lamentable, nuevamente seguimos de luto, son situaciones que nos entristecen, que rompen el alma de verdad; sin embargo, no había. A ver yo quiero ser muy enfático en este punto, si de verdad existía (violencia), por qué no fueron los vecinos, por qué no fue alguien a decir", cuestionó.