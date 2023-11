Orfis advierte que no actúa en Veracruz por consigna política

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, rechazó que el ente fiscalizador se utilice como medio de presión política a los alcaldes de oposición en Veracruz, tal como lo acusó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

La legisladora se abstuvo de validar el Informe de Resultados, pues planteó que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se podría exceder en sus atribuciones y muchas veces los montos que se consideran daño patrimonial se usan para hacer presión, que va desde lo mediático a lo político.

APLICACIÓN ESTRICTA DE LA LEY

En ese sentido, González Cobos afirmó que en el ORFIS se aplica la Ley y refirió que la Ley de Obra en su artículo 12 establece que cuando no tienen los permisos, no se puede realizar la obra.

"La obra, dice la Ley, que las obras deben contar previamente con una validación y en el caso (del Informe) no hay cumplimiento de la Ley y nosotros estamos obligados a señalar.

Hay daño patrimonial cuando se hace una obra de manera irregular", expresó y negó que el ORFIS sea utilizado para una cacería de brujas.

Resaltó que las disposiciones son generales y se aplican a todos, sean del partido político que sean, no hacen ninguna distinción.

"No es el caso. Eso aplicaría en el caso de que hubiera alguna orientación para algunos y para otros no. No es el caso y no lo hemos hecho y estaríamos cometiendo un error grave si hiciéramos ese tipo de presión", subrayó.