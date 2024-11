No le peguen a Fidel, no es el diablo; muchos de Morena fueron del PRI: Yunes Landa

El diputado local priísta Héctor Yunes Landa pidió al morenismo, así como al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco no pegarle al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, pues no es el "Diablo" que han querido hacer creer.

Recordó que los hoy oficialistas y diputados locales Elizabeth Morales, José Ruiz Carmona, Paul Martínez Marié y el papá de la diputada, Estefania Bastida fueron priístas y colaboraron con el PRI.

Nuevamente el legislador armó una polémica, ahora en la comparecencia del titular de la Sefiplan quien se deslindó de la complicada situación financiera del Gobierno de Veracruz, al acusar a administraciones pasadas de esta situación.

Ante ello, Yunes Landa le pidió dejar de culpar sólo al pasado, y sobre todo ya no señalar al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, pues consideró que fue un gobernante que cumplió y que es muy querido por los veracruzanos.

Sin embargo, se desmarcó de la administración de Javier Duarte de Ochoa, pero igualmente dijo que hubo algunos que hoy son diputados, que fueron cercanos a esa administración.

Esto generó algunos abucheos al diputado priísta, quien conservó la calma e incluso pidió se le diera uso de la voz a los diputados del PRI, para defender al padre del diputado federal Javier Herrera Borunda.

Héctor Yunes indicó que mucho se ha criticado al pasado, pero siguen poniendo en prácticas cosas positivas como las brigadas itinerantes que fueron creación del gobierno de Fidel Herrera, y a él, en ese entonces como subsecretario de Gobierno le correspondió coordinar.