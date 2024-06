No importa el precio; frutas y legumbres se siguen vendiendo en Orizaba

A pesar de que algunos productos como el cilantro, el chayote y el brócoli incrementaron sus precios de manera importante debido a los factores climáticos que han afectado al campo este año, la gente no los dejó de adquirir aunque sí lo hizo en menor cantidad.

Tomasa López Peralta, vendedora de verduras y legumbres en el mercado Zapata de Orizaba, mencionó que en el caso del aguacate Hass se menciona que hay problemas con su exportación al dejar de comprar Estados Unidos, aunque esto no se ha reflejado en una baja en el precio.

"Pensábamos que iba a bajar por lo mismo, pero no baja. No sabemos para dónde se lo están llevando, principalmente de Guadalajara, que es la que manda lo precios y México, pero no ha bajado", mencionó.

López Peralta comentó que variedades como el maltrateco, el criollo o el fuerte, sí están más baratas, incluso el mismo Hass que sale chiquito o mediano, pero el tamaño "bueno" sí está en 80 pesos.

Agregó que el cilantro, que llegó a venderse en 800 pesos el rollo, ya bajó, por lo que está en 100 pesos, aunque el problema que hay es que no dura mucho porque ha estado lloviendo y el agua hace que se pudra fácilmente.

"Las (lechugas) romanitas ya bajaron porque estaban más caras, ya encuentra usted romanitas de 20, de 10 pesos pero estaban en 40, 30 pesos.

"El jitomate subió un poco, es para dar a 20, a 18, claro que dependiendo de los tamaños pero estaba más barato, estaba a 15 pesos el grande, pero el problema también es que se echa a perder rápido", mencionó.

Agregó que la cebolla subió de precio y está en 20 pesos por mayoreo, pero grande está en 25 pesos, aunque estaba barata hasta hace poco, ya que anduvo en 15 pesos.

La vendedora del mercado Zapata señaló que el chayote estuvo caro, hasta 90 pesos el kilogramo, pero ya bajó un poco y se le encuentra en 60 pesos, 70 o 50, dependiendo su tamaño y como venga.

Mencionó que por una parte los precios se fueron al alza primero por la sequía, pero ahora es por la lluvia, porque cuando llueve mucho se pudre rápido la verdura y plantas.

Comentó que a pesar de los precios altos dichos productos se seguía vendiendo, porque hay gente que no puede comer carne y grasas, entonces lo llevaban.

No obstante, indicó que en quincena es cuando venden un volumen importante que les ayuda a sobrellevar sus días, porque entre semana se dan pocas ventas.